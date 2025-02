'Eu vou tomar um tacacá', diz Mariah Carey sobre show em Belém; vídeo

Quem disse que o tacacá já não está na boca do mundo!? Durante entrevista veiculada no Fantástico, na noite deste domingo (23/02), quando foi anunciado o show de Mariah Carey em Belém, a diva do Pop afirmou que vai tomar um tacacá em Belém do Pará.

"'Eu vou tomar um tacacá", disse a cantora a repórter do Fantástico, que foi até Los Angeles para conversar com a popstar e saber tudo o que vai rolar.

Mariah também afirmou que está um pouco assustada, por que fará um show em um palco flutuante em formato de vitória-régia, no meio do Rio Guamá, em Belém.

O que é o Festival Amazônia para Sempre

Em 2025, um espetáculo inédito vai colocar a Amazônia e a importância por sua preservação no centro das atenções, celebrando a icônica floresta, seus povos e sua cultura, e chamando a atenção do mundo para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), promovida pela Organização das Nações Unidas – que será realizada em Belém do Pará, em novembro de 2025.

Juntos, The Town, Rock in Rio, tendo como patrocinador principal a Vale, vão realizar o evento “Amazônia para Sempre”, que será protagonizado por Mariah Carey. A apresentação acontecerá em um emblemático palco flutuante, em formato de vitória-régia, com cenografia e iluminação criadas para promover um encontro mágico entre a música e a natureza.

Além do show que será realizado no coração da floresta, com transmissão global, a cidade de Belém receberá um espetáculo gratuito com artistas regionais e nacionais, que serão divulgados em breve junto com o local que será realizado.