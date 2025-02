Festival 'Amazônia Para Sempre': Mariah Carey fará show em Belém; confira

A cantora Mariah Carey está confirmada em Belém! Na noite deste domingo (23/02), foi anunciado durante o programa Fantástico que a popstar é a grande atração do Festival Amazônia Para Sempre, que acontecerá em Belém no dia 17 de setembro.

Também esta noite, as redes sociais do Rock in Rio e do The Town anunciaram em um post as informações sobre o espetáculo: "Um encontro para celebrar a música e inspirar mudanças positivas em prol da Amazônia. Grandes artistas paraenses de diferentes gerações se unem para dar visibilidade à cultura amazônida em um show no coração da floresta, no Rio Guamá - Belém"

Além de Mariah Carey, outras artistas paraenses participarão do Festival: Dona Onete, Joelma, Gaby Amarantos e Zaynara também farão participações. De acordo com informações dadas durante o Fantástico, o show não será aberto ao público, mas será transmitido pela TV Globo e suas demais plataformas.

O Festival Amazônia Para Sempre

No dia 17 de setembro de 2025, um espetáculo inédito vai colocar a Amazônia e a importância por sua preservação no centro das atenções, celebrando a icônica floresta, seus povos e sua cultura, e chamando a atenção do mundo para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), promovida pela Organização das Nações Unidas – que será realizada em Belém do Pará, em novembro de 2025.

Juntos, The Town, Rock in Rio, tendo como patrocinador principal a Vale, vão realizar o evento “Amazônia para Sempre”, que será protagonizado por Mariah Carey. A apresentação acontecerá em um emblemático palco flutuante, em formato de vitória-régia, com cenografia e iluminação criadas para promover um encontro mágico entre a música e a natureza.

Além do show que será realizado no coração da floresta, com transmissão global, a cidade de Belém receberá um espetáculo gratuito com artistas regionais e nacionais, que serão divulgados em breve junto com o local que será realizado.

O projeto Amazônia Para Sempre é uma jornada de Rock in Rio e The Town pela proteção da floresta Amazônica e dos povos que nela habitam. "Ele não terminará no fim do espetáculo no Rio Guamá em setembro de 2025. O projeto é, sem dúvida, um grande momento dos festivais na sua trajetória Por Um Mundo Melhor, mas nossa história na região começou em 2016 com Amazônia Live, que promoveu um espetáculo e plantou cerca de 4 milhões de árvores nas margens do Rio Xingu”, explicou Roberta Medina em entrevista exclusiva para O Liberal no ano passado.