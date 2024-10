Exclusivo: Roberta Medina fala sobre 'Amazônia Para Sempre' e o edital aberto para a Grande Belém

No início deste mês, Rock in Rio e The Town anunciaram para os fazedores de cultura da região amazônica um edital de R$ 2 milhões para financiar iniciativas que valorizem a floresta Amazônica. As inscrições encerram na próxima quinta-feira, 31. O objetivo da iniciativa é construir um legado para as pessoas que vivem na região por meio de apoio aos projetos nas quais elas próprias são sujeitos e agentes de transformação. É o que afirma Roberta Medina, vice-presidente de reputação de marca da Rock World, empresa que criou e organiza o The Town e o Rock in Rio e produz o Lollapalooza Brasil.

"Nós chegamos a Belém querendo conhecer e apoiar as iniciativas de organizações que atuam na região metropolitana com bioeconomia, povos da floresta e empreendedorismo. Além de alinhamento com os objetivos do edital, buscamos projetos com capacidade de gerar impactos positivos na preservação da floresta e na qualidade de vida das pessoas e potencial de replicação em outras comunidades”, destaca a empresária.

Para Roberta Medina, a 30ª Conferência das Partes para o Clima (COP 30), promovida pela Organização das Nações Unidas na capital paraense, em novembro de 2025, vai unir as pessoas em torno de uma agenda global única e reforçar a importância da atuação efetiva nos desafios das mudanças climáticas. “Essa é a oportunidade de dar visibilidade e apoio material aos projetos e soluções que já estão sendo desenvolvidos na região. O edital Amazônia Para Sempre vai apoiar projetos que desenvolvam tecnologias e práticas inovadoras que respeitem e integrem os conhecimentos tradicionais.

Sobre a parte musical do projeto, Roberta afirma que o público pode esperar um resultado cheio de surpresas. “É possível dizer que estamos preparando um espetáculo emocionante para ficar na história do Pará e do Rock in Rio e The Town. No momento certo nós vamos anunciar o artista internacional, que irá fazer o show inesquecível no palco flutuante no Rio Guamá, nos canais oficiais dos festivais. Nosso time está cuidando dos últimos detalhes do show internacional e do show na área urbana que reunirá ótimos nomes do Brasil e da Amazônia”, anuncia.

"O projeto Amazônia Para Sempre é uma jornada de Rock in Rio e The Town pela proteção da floresta Amazônica e dos povos que nela habitam e não terminará no fim do espetáculo no Rio Guamá em setembro de 2025. O projeto é, sem dúvida, um grande momento dos festivais na sua trajetória Por Um Mundo Melhor, mas nossa história na região começou em 2016 com Amazônia Live, que promoveu um espetáculo e plantou cerca de 4 milhões de árvores nas margens do Rio Xingu”, conclui Roberta.

A seleção dos projetos será feita por uma comissão formada por representantes da Rock World, empresa que criou e realiza os festivais Rock in Rio e The Town, além de representantes da Vale, Gerdau e do Pacto Global da ONU. A previsão é que o processo de financiamento seja concluído até o dia 11 de dezembro de 2024.

Confira as fases para a seleção dos projetos:

Inscrição: 4 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Submissão de propostas: 11 de outubro de 2024 a 31 de outubro de 2024

Análise e pré-seleção: 1 de novembro de 2024 a 15 de novembro de 2024

Entrevista e avaliação: 18 de novembro de 2024 a 29 de novembro de 2024

Seleção final e divulgação: 2 de dezembro de 2024 a 4 de dezembro de 2024

Formalização do acordo: 4 de dezembro de 2024 a 11 de dezembro de 2024