Veja como será o palco flutuante do Festival Amazônia Para Sempre

O Rock in Rio e o The Town anunciaram neste sábado (21) a realização de um show inédito em um palco flutuante, em forma de vitória-régia em Belém (PA), em setembro do ano que vem, uma preparação para a 30ª Conferência do Clima (COP 30), promovida pela Organização das Nações Unidas.

O “Amazônia Para Sempre” é uma iniciativa que tem como objetivo ampliar o debate sobre a bioeconomia e a força da floresta, como aquecimento para a COP-30.

Além da apresentação especial, a empresária adiantou outros pontos do projeto, como um edital privado de R$ 2 milhões de para financiar iniciativas em defesa da floresta: