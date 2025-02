'Estou animada, mas um pouco assustada', diz Mariah Carey sobre show em Belém

Uma semana após confirmar seu retorno ao Brasil, com show no Festival The Town, no mês de setembro de 2025, a cantora Mariah Carey confirmou que sua nova data de show no país é em Belém do Pará! Sim! A popstar é a atração principal do Festival Amazônia Para Sempre.

"Estou animada, mas um pouco assustada porque não sei, estar lá no meio do rio e, sabe, não sei o que vai surgir. É um pouquinho assustador", relata a cantora.

A cantora se apresentará em um palco flutuante em formato de Vitória Régia, com 25m2 de diâmetro no meio do Rio Guamá. Ao lado, duas balsas de 200m2 darão apoio. A estrutura está a cargo das produtoras do Rock in Rio e do Festival The Town.

Mariah, que agora será uma voz poderosa em defesa da sustentabilidade do planeta, falou sobre o show. "Será uma surpresa para mim! Porque ainda eu tenho que montar esse show! Vai demorar um pouco, mas com certeza será empolgante e divertido", afirma.

VEJA MAIS

O que é o Festival Amazônia para Sempre

Em 2025, um espetáculo inédito vai colocar a Amazônia e a importância por sua preservação no centro das atenções, celebrando a icônica floresta, seus povos e sua cultura, e chamando a atenção do mundo para a 30ª Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP30), promovida pela Organização das Nações Unidas – que será realizada em Belém do Pará, em novembro de 2025.

Juntos, The Town, Rock in Rio, tendo como patrocinador principal a Vale, vão realizar o evento “Amazônia para Sempre”, que será protagonizado por Mariah Carey. A apresentação acontecerá em um emblemático palco flutuante, em formato de vitória-régia, com cenografia e iluminação criadas para promover um encontro mágico entre a música e a natureza.

Além do show que será realizado no coração da floresta, com transmissão global, a cidade de Belém receberá um espetáculo gratuito com artistas regionais e nacionais, que serão divulgados em breve junto com o local que será realizado.