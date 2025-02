Show de Mariah Carey em Belém se tornará documentário sobre música e ativismo climático

A apresentação de Mariah Carey no show Amazônia Para Sempre, que acontecerá no dia 17 de setembro, no Rio Guamá, em Belém, se tornará um documentário sobre os bastidores e a preparação desse espetáculo icônico. O projeto conectará música e ativismo climático para alertar o mundo sobre a urgência da causa ambiental.

Com criação e direção de Zé Ricardo, vice-presidente artístico da Rock World, o show é uma realização do Rock in Rio. O palco em que a cantora se apresentará terá o formato de uma vitória-régia, símbolo da Região Amazônica, e contará com uma megaestrutura de 88 toneladas e uma cenografia imponente.

A apresentação não será aberta ao público, mas será transmitida para todo o país pelo Multishow e pela TV Globo. Como parte da programação, Ivete Sangalo fará um show aberto ao público no Estádio do Mangueirão, dias depois da performance de Mariah Carey.