Exclusivo: Ivete Sangalo fará show aberto ao público no Mangueirão, em Belém

O show de Ivete Sangalo em Belém será uma das principais atrações do Amazônia Para Sempre, realizado pelo Rock in Rio. A apresentação será aberta ao público e acontecerá no estádio do Mangueirão, em setembro. A data exata, que será entre 18 e 20 de setembro, será anunciada oficialmente em breve.

O Amazônia Para Sempre terá dois dias de shows: o primeiro, no dia 17 de setembro, será com Mariah Carey no palco flutuante no Rio Guamá. Este show contará com as participações de Joelma, Dona Onete, Gaby Amarantos e Zaynara, mas não será aberto ao público, sendo transmitido ao vivo pela TV Globo.

Já o segundo dia do evento será dedicado a Ivete Sangalo, com um show gratuito no Mangueirão. “O Pará esse ano vai ser o palco do mundo! No ano da COP, o festival Amazônia Para Sempre trará para o nosso estado a grande diva Mariah Carey e a nossa grande estrela baiana, Ivete Sangalo”, afirmou o governador Helder Barbalho.