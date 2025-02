FOTOS: veja como será o palco flutuante do show de Mariah Carey em Belém

O Rock in Rio e o The Town anunciaram, no ano passado, a realização de um show inédito em um palco flutuante, em forma de vitória-régia em Belém (PA). Na noite deste domingo (23/02), Mariah Carey foi apresentada como a grande estrela do Festival Amazônia Para Sempre, que acontecerá no dia 17 de setembro como uma preparação para a 30ª Conferência do Clima (COP 30), promovida pela Organização das Nações Unidas.

Durante a entrevista, a diva popstar falou que está ansiosa e também um pouco assustada pelo show por ser em uma estrutura flutuante no meio do Rio Guamá, em Belém, Norte do Brasil. Veja as fotos do palco onde Mariah Carey se apresentará.

Palco Flutuante Palco Flutuante Amazônia Para Sempre Palco Flutuante Amazônia Para Sempre Palco Flutuante Amazônia Para Sempre

Foi anunciado que a estutura possui 25m2 de diâmetro, 7 metros de altura e terá apoio de duas balsas laterais, cada uma medindo 200m2.