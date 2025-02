Música de Mariah Carey em versão tecnomelody viraliza após anúncio de show em Belém; ouça

O anúncio de que Mariah Carey será uma das atrações do projeto Amazônia Para Sempre, em Belém, no dia 17 de setembro, reacendeu entre os paraenses uma lembrança especial: a versão tecnomelody de "Obsessed", hit da cantora lançado em 2009.

Ouça:

[youtube=fCGJhVUz6Dg[

VEJA MAIS

Na internet, os fãs rapidamente resgataram a adaptação paraense da música, intitulada "Amor Virtual", lançada há alguns anos pela Banda New Project. Com batidas do ritmo do tecnomelody, a versão fez sucesso na cena musical regional e agora voltou a circular nas redes sociais, transformando-se em um novo meme.

Com a confirmação do show de Mariah em Belém, internautas começaram a brincar com a ideia de que a diva do pop poderia cantar a versão paraense de sua própria música. "E quando a Mariah cantar essa em cima de uma vitória-régia na Baía do Guajará?", publicou um usuário, acompanhado de um trecho da versão tecnomelody da faixa.

O influenciador digital Patrick Peixoto também entrou na brincadeira: "Eu invadindo o show da Mariah Carey em Belém, de popopô não vai ter jeito".