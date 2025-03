Show de Mariah Carey no Brasil vira golpe na web; entenda

A cantora Mariah Carey estará este ano no Brasil para realizar dois shows especiais: um em São Paulo, no festival The Town, e outro em Belém, no festival Amazônia Para Sempre. Com isso, os fãs da artista já estão animados com a vinda dela para o país, cenário que serviu como oportunidade para que golpistas pudessem agir nas redes sociais.

Nos últimos dias, pessoas têm se tornado vítimas de golpistas que se passam por agentes da cantora em mensagens enviadas pelo e-mail. Os criminosos monitoram as redes sociais da artista e buscam por fãs mais engajados no perfil. Após selecionar as vítimas, eles entram em contato afirmando fazer parte da equipe da cantora.

Em tentativa de atrair os fãs, os supostos agentes fazem promessas de que irão proporcionar uma conversa pessoal com Mariah Carey. O argumento é de que a artista deseja expressar gratidão aos seus fãs com um momento único

Em um dos e-mails enviados, os golpistas afirmam que a própria artista pediu para que a equipe entrasse em contato com o fã:

“Saudações. Nós somos agentes da Mariah Carey. Ela nos pediu para fazer uma pesquisa no Instagram e outras redes sociais com os comentários, postagens, marcações, etc. mais frequentes em seu perfil, e após a conclusão você surgiu como um dos mais frequentes. É um pedido pessoal dela que eu entre em contato com você, ela gostaria de ter uma conversa pessoal com você e expressar sua profunda gratidão. Com base em suas agendas ocupadas, fomos designados para entrar em contato com você. Envie-nos uma mensagem se estiver interessado. Atenciosamente”, diz o e-mail escrito em inglês.

Golpistas se passavam por equipe da cantora em mensagens enviadas para fãs. (Foto: Reprodução/coluna Fábia Oliveira)

A equipe da artista não se manifesto sobre as tentativas de golpe, até o momento.

(Júlia Marques, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)