Humorista confessa assassinato de Miss Teen da Bahia e ajuda polícia a localizar corpo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) confirmou nesta segunda-feira (9) que o humorista Marcelo Alves confessou ter matado Raissa Suellen Ferreira da Silva, de 23 anos, modelo, influenciadora digital e eleita Miss Serra Branca Teen da Bahia em 2020. O corpo da jovem foi localizado em uma área de mata no município de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba, após o suspeito indicar o local à polícia.

Natural de Paulo Afonso, Bahia, Raissa morava na capital paranaense havia cerca de três anos e estava desaparecida desde o dia 2 de junho. Familiares chegaram a gravar vídeos pedindo ajuda e amigos organizaram uma vaquinha para custear o traslado do corpo de volta à Bahia.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Marcelo e Raissa eram amigos. No dia do crime, ele teria dito que a levaria para uma oportunidade de emprego em São Paulo. Os dois almoçaram juntos e, depois, foram até a casa do humorista, onde ele revelou estar apaixonado por ela. Ainda segundo o depoimento, Raissa não correspondeu aos sentimentos e, após uma suposta discussão, ele a enforcou.

Após matar a jovem, Marcelo enterrou o corpo em uma área de mata e, nos dias seguintes, chegou a oferecer ajuda à família nas buscas, como se também estivesse preocupado com o desaparecimento da vítima.

Raissa era estudante de Estética e usava suas redes sociais para divulgar conteúdos sobre beleza, maquiagem e cosméticos. A motivação do crime, segundo ele, teria sido a rejeição. A defesa do suspeito informou que ele está colaborando com as investigações.