Na zona sul do Rio de Janeiro, festa junina termina com um morto e cinco baleados

Uma festa junina terminou com um morto e cinco baleados, na zona sul do Rio, na madrugada deste sábado (7). No momento dos disparos, quadrilhas convidadas já tinham se apresentado e a anfitriã da noite se preparava para desfilar. Todos se divertiam, até a brincadeira ser interrompida por tiros.

A Polícia Militar informou que policiais do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), entraram no Morro Santo Amaro, na zona sul do Rio, de madrugada. Segundo a PM, bandidos armados circulavam no morro para se defender de um suposto ataque de criminosos rivais.

A polícia diz que foi atacada e revidou. As armas dos PMs foram recolhidas. A corregedoria vai analisar as imagens das câmeras corporais.

O office boy Heitor Guimarães Mendes, de 24 anos, foi atingido por dois tiros e não sobreviveu. Outras cinco pessoas baleadas foram levadas para um hospital no centro do Rio de Janeiro (RJ), uma delas em estado grave.

Neste sábado (7), um adolescente de 16 anos, que tinha acabado de dançar quadrilha quando foi atingido, recebeu alta. Emanuel da Silva Félix levou um tiro nas costas. Saiu com a bala ainda alojada, por decisão médica.

"Pra mim, foi uma cena de filme ver os caras na minha frente passando, ver o impacto nas minhas costas", comentou. "As crianças sendo pisoteadas pelas pessoas desesperadas, sem saber o que fazer, muita gente. Pra mim, com 47 anos de idade, foi a pior cena que eu vivi na minha vida", relatou Cristiano Pereira, presidente do grupo junino Balão Dourado.