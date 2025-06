VÍDEO: mulher viraliza ao curtir 'piscina' improvisada no telhado de casa e estrutura chama atenção

Uma mulher viralizou nas redes sociais após mostrar uma forma inusitada de se refrescar nos dias de calor: ela transformou a caixa d’água, que fica dentro da própria casa, em uma piscina improvisada. A influenciadora Rayane Vieira Inácio, do Ceará, aparece nos vídeos ao lado da filha, curtindo o momento como se estivesse em um clube, com frutas, sucos e brinquedos infantis.

"Piscina em cima de casa. Não importa se a água está suja ou limpa, o importante é o lazer", comentou ela em um dos vídeos. O reservatório fica no topo da casa, logo acima de um quarto, e tem capacidade para mais de 5 mil litros Os vídeos já passam de 4,2 milhões de visualizações no TikTok.

Nas imagens, é possível ver parte da estrutura interna da residência, incluindo o cômodo abaixo da caixa d’água. Outro detalhe que chamou atenção foi a presença de peixes no reservatório. Segundo a influenciadora, os animais são colocados por agentes de endemias como forma de controlar a proliferação do mosquito da dengue.

A influenciadora garante que nunca teve problema com vazamentos ou estrutura da casa. "Já estou acostumada. À noite, a água enche e eu durmo com o barulho. Sou igual a peixe, adoro água", contou ela ao Diário do Nordeste.

Mesmo com o tom divertido, os vídeos chamam atenção para os riscos de segurança ao usar estruturas como essa de forma improvisada. Nos comentários, internautas demonstraram preocupação. "Em qual capítulo isso despenca? 😐", perguntou uma seguidora. " É perigoso, mas eu achei tão legal", disse outro.