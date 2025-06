VÍDEO: Criado totalmente com IA, 'Programa Maisa Maiô' faz sucesso na internet

Nesta semana, viralizou na internet o vídeo de um programa de auditório chamado “Programa Maisa Maiô”, que vem arrancando gargalhadas dos internautas e gerando muitos compartilhamentos. No entanto, o programa não é apresentado por nenhuma celebridade: trata-se de uma criação feita com Inteligência Artificial (IA).

No vídeo, que dura pouco mais de um minuto e já acumula mais de 700 mil visualizações, a apresentadora aparece vestida com um maiô, escuta os dramas dos convidados de maneira inusitada e conversa com uma repórter que, ao final, não diz absolutamente nada.

Em um trecho do vídeo, a apresentadora entrevista uma médica e pergunta qual é o segredo para as pessoas pararem de ter espinhas. A médica responde: "É só parar de ter!" A apresentadora, então, rebate de forma debochada: "Essa foi a inútil da médica!"

A criação gerou muitos comentários. Uma internauta escreveu: “Tô viciada nesse programa.” Outro comentário dizia: “Quero uma temporada da Maisa Maiô na minha mesa pra amanhã.”

Quem fez o 'Programa Maisa Maiô'?

O programa de auditório foi criado por Raony Phillips, também conhecido pela websérie "Girls in the House", feita no estilo do jogo The Sims. Na nova criação, ele utilizou a inteligência artificial Veo 3, do Google. Por meio de comandos de texto, a IA gera vídeos ultrarrealistas, fiéis à descrição e em alta resolução. É possível incluir trilhas sonoras, diálogos sincronizados com as imagens e sons de fundo.

Em uma rede social, o criador do vídeo afirmou estar surpreso e confuso com a repercussão: “Eu não esperava, fiz de zoeira”, disse Raony. Ele reiterou que todos os diálogos e cenas foram criados por ele, e que nada foi gerado automaticamente pela IA. Outro vídeo do programa foi publicado na manhã desta quinta-feira (5) e já alcançou quase 400 mil visualizações.

O ilustrador afirmou que não pretende criar um perfil exclusivo para o programa e garantiu que todos os vídeos relacionados continuarão sendo publicados em sua própria rede social.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)