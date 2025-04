Guiana Brasileira? Entenda o meme que irritou portugueses e viralizou nas redes sociais

O meme da "Guiana Brasileira" surgiu como uma resposta humorística de brasileiros às críticas de portugueses sobre diferenças linguísticas e culturais entre os dois países. O termo esteve entre os mais comentados no X (antigo Twitter), nesta sexta-feira (18). A piada consiste em ironizar Portugal, tratando-o como um território dependente do Brasil, invertendo simbolicamente a relação histórica de colonização.

Origem do meme

Tudo começou com uma polêmica envolvendo o uso do português brasileiro em um contexto internacional. Quando o time feminino do Barcelona anunciou a contratação da jogadora portuguesa Kika Nazareth com a legenda "fala galera" — expressão tipicamente brasileira —, alguns portugueses reagiram com irritação, interpretando-a como um desrespeito à variante europeia do idioma. Nacionalistas, como o grupo Resistência Lusitana, chegaram a exigir esclarecimentos do clube, o que gerou reviravoltas nas redes sociais.

A resposta brasileira: humor e provocação

Brasileiros transformaram a situação em piada, criando mapas fictícios que redesignavam Portugal como "Guiana Brasileira". A escolha do termo não é aleatória: as Guianas (Francesa, Suriname, etc.) são territórios sul-americanos historicamente ligados a potências europeias. Ao chamar Portugal de "Guiana", o meme sugere que o país europeu seria uma "colônia cultural" do Brasil, invertendo o passado colonial.

Além disso, circularam outras brincadeiras, como a de que "dois países na Europa fazem fronteira com o Brasil" (Portugal e Espanha), reforçando a ideia de uma "anexação" simbólica. Outros apelidos, como "Rio Grande de Fora" e "Faixa de Gajos" (referência ao Rio Grande do Sul e a Portugal como uma "faixa" de "gajos", gíria para portugueses), também ganharam popularidade, ampliando o repertório satírico.

Português brasileiro x "português arcaico"

A brincadeira também expõe divergências linguísticas: o português brasileiro, com suas expressões e sotaques próprios, muitas vezes é visto como "incorreto" por alguns portugueses, gerando debates identitários. Brasileiros que aderiram à brincadeira adicionaram uma nova camada ao meme, chamando o idioma falado em Portugal de "português arcaico".

A Guiana Brasileira foi "reconhecida" até pelo Google

A menção de que, ao buscar "Guiana Brasileira" no Google, aparece um trecho de um suposto verbete da Wikipédia descrevendo o território como "anteriormente conhecido como Portugal" é um fenômeno curioso, mas típico da dinâmica entre humor digital e plataformas colaborativas.

Durante o auge do meme, algum usuário criou ou editou um verbete na Wikipédia em português definindo "Guiana Brasileira" como um "território intercontinental do Brasil", satirizando a brincadeira. O Google, ao rastrear a página, indexou temporariamente o conteúdo, exibindo-o como resultado de busca. Isso acontece porque o mecanismo de busca prioriza a atualização constante, mas não verifica a veracidade do conteúdo.

Print da resposta exibida pelo Google quando o termo "Guiana Brasileira" é buscado (Reprodução / Google)

A Wikipédia, no entanto, tem políticas rigorosas contra vandalismo (edições de má-fé) e conteúdo não verificável. Por isso, o verbete foi rapidamente identificado como falso e excluído por administradores. Atualmente, a busca por "Guiana Brasileira" no Google não retorna o verbete original.