Durante ato na Paulista, Bolsonaro arrisca inglês e vira meme: 'Pop corn and ice-cream'

Em uma tentativa de se comunicar com o público internacional, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) arriscou uma frase em inglês durante a manifestação realizada neste domingo (6/4), na Avenida Paulista. O ato teve como pauta o pedido de anistia aos envolvidos nos eventos de 8 de janeiro, que culminaram na invasão e depredação das sedes dos Três Poderes, em Brasília.

Durante seu discurso em cima de um carro de som, Bolsonaro afirmou que o Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria para condenar um pipoqueiro e um sorveteiro denunciados por tentativa de golpe de Estado. Na sequência, declarou estar enviando “um recado para o mundo”.

“Eu não falo inglês, uma grande falha da minha formação, mas quero dar um recado aqui para o mundo e depois eu faço a tradução para vocês: Pop corn, and ice cream seller sentenced for a coup d’état in Brazil. Ou seja, sorveteiro e pipoqueiro dando golpe de Estado no Brasil, é uma vergonha.”

Poucos minutos após a manifestação, o termo “pop corn” se tornou um dos assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). Uma página na rede social ironizou Bolsonaro, afirmando que ele “aparentemente” falou em inglês na Avenida Paulista.

Outro usuário da plataforma fez referência às experiências profissionais no exterior do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, que está licenciado da Câmara para viver nos Estados Unidos. Durante seu mandato, Jair Bolsonaro chegou a indicar o filho para o cargo de embaixador, citando, entre outras qualificações, o fato de Eduardo ter “fritado hambúrguer nos Estados Unidos”.

Adversários políticos do ex-presidente também utilizaram a frase em inglês para criticá-lo nas redes sociais. O vereador de Belo Horizonte, Pedro Rousseff (PT-MG), sobrinho da ex-presidente Dilma Rousseff, foi um dos que debocharam da declaração. “Bolsonaro resolveu soltar seu inglês”, escreveu, seguido de emojis de riso.