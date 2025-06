Influencer tem hemorragia ocular após usar lentes vencidas para trend

Já pensou em utilizar uma lente de contato e acabar com hemorragia ocular?

Foi o que ocorreu com a influenciadora amapaense Luma Coutinho após utilizar uma lente artística para gravar vídeo da trend viral de se transformar em Cleópatra. Entretanto, por um descuido, ela não se atentou à data de validade do produto, que estava vencido e a fez ter uma hemorragia ocular.

Acostumada a usar lentes artísticas, Luma, em entrevista ao G1, afirmou que nunca tinha passado por esse tipo de situação: “No dia do uso da lente eu não senti nada nos olhos, nenhum incômodo durante o uso. Mas, na manhã seguinte, já acordei com meu olho esquerdo muito vermelho e latejando bastante”.

Antes ter o diagnóstico correto, Luma acreditou que se tratava de uma conjuntivite. “Ao decorrer do dia a vermelhidão estava em pontos específicos do olho e estavam latejando como se tivesse dando uma pressão. Eu fui avaliada por 2 profissionais. E ambas falaram ser uma hemorragia ocular com inflamação. E foi identificado uns cristais na retina”

Após o diagnóstico, Luma fez um vídeo de alerta aos seguidores:

A influencer explicou que sempre manteve o cuidado com o armazenamento e manuseio das lentes, mas que, dessa vez, não se atentou à validade

“Alerto a todos para se atentarem sempre a validade, ao armazenamento com solução específica, a higienização das mãos para colocar e retirar as lentes. E principalmente o tempo de uso diário, além de nunca dormirem com lentes de contato ou tomarem banho no chuveiro, piscina e rios com elas. Pois é extremamente perigoso e pode acarretar vários problemas a sua visão”, ressaltou Luma.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)