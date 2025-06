Homem é preso por dar tapa no rosto de criança de 4 meses confundida com bebê reborn

Um homem, cuja identidade não foi revelada, foi preso no fim da noite da última quinta-feira (05/06), no Centro-Sul de Belo Horizonte, após dar um tapa no rosto de um bebê de 4 meses. De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o suspeito alegou que achava que a criança seria um bebê reborn. Saiba mais a seguir:

O que ocorreu?

Um casal e um bebê de 4 meses estavam em um trailer de lanches na região da Savassi, lado Centro-Sul de Belo Horizonte, quando foram surpreendidos pela agressão no rosto da criança.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), o agressor, inicialmente, começou a brincar com a criança e tinha convicção que era um "bebê reborn", fato que foi negado pelos pais. O homem insistiu na afirmação e em seguida deu um tapa de mão aberta na face do bebê.

A agressão gerou revolta em quem estava no estabelecimento e as pessoas presentes foram para cima do suspeito, o renderam e acionaram a Polícia Militar (PM), que o prendeu assim que chegou ao local da ocorrência

A criança foi levada para atendimento no Pronto-Socorro João XXIII e não corre risco de vida.

À polícia, o agressor disse que o que motivou a realizar a ação foi o fato da mãe da criança querer preferência na fila de atendimento do trailer de lanches, o que teria revoltado o homem e o fez agredir a criança pensando se tratar de um ‘bebê reborn’.

"Febre" reborn

Os bebês reborn são bonecos hiper-realistas criados artesanalmente para se assemelhar o máximo possível a um bebê humano. Nos últimos meses, os bebês reborn tomaram conta das redes sociais no Brasil. Babás, aniversários de bebê reborn e tentativas de projeto de lei são alguns dos diversos tópicos que circulam nas redes.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.)