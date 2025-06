IML troca corpos e jovem é enterrado no lugar de outra pessoa em São Paulo

A troca de corpos de duas pessoas no Instituto Médico Legal (IML) Leste, em São Paulo, fez, por engano, uma família enterrar o corpo de um jovem de 27 anos ao invés do ente querido.

Igor Henrique Barbosa Cruz, de 27 anos, morreu em um acidente de trânsito na Zona Leste no último domingo (01/06) e, segundo os familiares, mesmo com a constatação do erro, até agora o corpo dele não foi entregue à família.

O jovem voltava para casa depois de comemorar seu aniversário de 27 anos, no sábado à noite (31/05). Ele chegou a ser socorrido e levado ao hospital, mas não acabou não resistindo aos ferimentos.

Após a confirmação da morte de Igor, o corpo foi encaminhado ao IML Leste, que fica no bairro de Artur Alvim, próximo ao estádio do Corinthians.

A tia de Igor, Suelen Barbosa Rodrigues, disse em entrevista ao G1 que quando foram ao local para realizar os trâmites de liberação de corpo, receberam a informação de que Igor não estava mais no IML.

"A gente foi avisado para esperar, que eles entrariam em contato quando o corpo estivesse liberado. Mas quando minha irmã chegou lá, falaram que ele não estava mais. Procuraram e não acharam. Mandaram ela ir para casa e disseram que avisariam. Ela já achou estranho".

A confirmação do erro do corpo veio por meio de uma funcionária da funerária contratada pela família. Segundo o Boletim de Ocorrência, o corpo de Igor teria sido liberado por engano para outra funerária, destinada a uma pessoa diferente.

Familiares e colegas de trabalho de Igor Henrique Barbosa Cruz denunciam que o erro ocorreu no IML Leste. O Instituto Médico Legal confirmou, em nota, que houve o erro na verificação de identidade e que irá responsabilizar os envolvidos

Entretanto, há quase uma semana sem respostas, familiares e amigos se reuniram para protestar na sede do IML. Eles esperam que o problema seja resolvido o quanto antes para que possam realizar o velório e se despedir do jovem.

