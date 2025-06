Professor de 36 anos esfaqueia diretor em escola no Amazonas

O professor Ribamar Alves Ramos, 36 anos, invadiu a secretaria da Escola Estadual Mário da Silva D’Almeida, em Manacapuru, município a 68 quilômetros de Manaus (AM), e esfaqueou o diretor da instituição. O professor agressor foi preso em flagrante pela Polícia Militar do Amazonas e vai responder pelo crime de homicídio.

O ataque foi registrado pelas câmaras de segurança instaladas no local. Ribamar foi preso e a vítima precisou ser hospitalizada. A ação do docente foi registrada por câmaras de segurança.

As imagens mostram o momento em que Ribamar invadiu a sala da diretoria com uma faca em mãos e desferiu golpes contra o rosto do diretor. Professores partiram para cima de Ribamar na tentativa de contê-lo.

O diretor foi encaminhado para o hospital, onde foram realizados procedimentos de curativo no rosto da vítima. Logo depois do atendimento, o gestor recebeu alta.