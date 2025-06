VÍDEO: homem fantasiado de Gelado se envolve em confusão com PMs durante soltura de MC Poze

Na tarde desta terça-feira (3), uma confusão generalizada foi registrada na frente do presídio onde o cantor de funk MC Poze do Rodo foi liberado. Investigado por apologia ao crime e suposta ligação com o Comando Vermelho (CV), o funkeiro atraiu uma multidão de fãs ao local. Entre eles, um homem fantasiado de Gelado, personagem do filme Os Incríveis.

O momento que mais repercutiu nas redes sociais aconteceu quando o "Gelado" foi filmado empurrando um policial militar durante a confusão. Nas imagens, o homem vestido de super-herói aparece se aproximando rapidamente e derrubando um PM. Em seguida, o agente tenta revidar com um cassetete, mas o indivíduo foge correndo do local.

Segundo internautas, a ação do "Gelado" teria sido crucial para impedir a prisão do rapper Oruam, que também estava presente na mobilização. "Foi o Gelado que salvou o Oruam!", dizia uma das postagens mais compartilhadas no X (antigo Twitter). O episódio gerou memes nas redes.

Durante a soltura de Poze, o clima ficou tenso. Vídeos mostram Oruam subindo no teto de um ônibus e incitando a multidão, o que aumentou o tumulto. A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) interveio com uso de cassetetes, tentando dispersar os fãs. O funkeiro Poze foi cercado por uma multidão que o aguardava desde o início da manhã.

Horas depois, Oruam publicou um vídeo pedindo desculpas. "Se não querem tumulto em frente ao presídio, então prendam bandidos. MC não é bandido. Nós somos artistas, onde chegamos, geral começa a gritar. Fui receber meu amigo. Tive a atitude errada de subir em cima do ônibus", declarou o rapper.