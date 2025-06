Advogado de adega milionária, citado em escândalo do INSS, soma R$ 4,3 bi sob investigação do Coaf

O advogado e empresário de uma adega milionária Nelson Wilians foi citado em um inquérito da Polícia Federal, que investiga a fraude bilionária contra aposentados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Conhecido nas redes sociais por ostentar uma vida luxuosa, Wilians aparece na relação de movimentações financeiras consideradas suspeitas como o responsável por R$ 4,3 bilhões.

Apesar do alto valor de movimentação encontrado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), o empresário ainda acrescentou que movimentou mais de R$ 5,8 bilhões no período.

Com a citação no inquérito, vídeos do empresário esbanjando itens de luxo começaram a circular em grupos de Brasília. Nas imagens, Nelson Wilians apresenta a adega de vinhos, com centenas de garrafas que chegam a custar R$ 60 mil cada.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Juíza bloqueia R$ 119 milhões do 'careca do INSS' e de outros acusados por fraudes]]

Nas redes sociais, Nelson Wilians compartilha uma rotina regada à jatinhos, viagens internacionais e presença em eventos famosos, como o Festival de Cannes. Aos seguidores, ele afirma que nasceu pobre, mas ficou rico por meio da advocacia empresarial, a partir de indicações.

Em nota, o escritório afirma não ser alvo de investigação e que não foi notificado por qualquer autoridade a respeito. “As transações financeiras são legítimas, de caráter estritamente privado, e não guardam qualquer relação com investigações sobre fraudes ou eventuais práticas criminosas”, diz.