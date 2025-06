Correios já atenderam mais de 10 mil beneficiários do INSS no Pará por descontos indevidos

Desde o início do atendimento presencial a aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Pará, na última sexta-feira (30), até as 15h desta quarta-feira (4), mais de 10.925 atendimentos foram registrados no estado. Os municípios com mais registros de atendimento são: Belém, Santarém, Abaetetuba e Marabá. A iniciativa busca facilitar o acesso de beneficiários que enfrentam dificuldades para utilizar os canais digitais do INSS, como o aplicativo “Meu INSS” ou a Central 135, para saber se foram vítimas de descontos associativos não autorizados.

No Brasil, já são mais de 300 mil atendimentos presenciais em agências dos Correios, e quase 2,5 milhões de pedidos de contestação de débitos via plataforma digital e telefone, segundo o balanço de sábado (31 de maio). Apenas 60 mil pessoas confirmaram que os débitos realmente foram autorizados.

Como funciona o atendimento presencial?

Os atendimentos nos Correios seguem protocolos de segurança definidos em parceria com o INSS, com profissionais treinados e respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Nas agências, os beneficiários podem consultar se houve descontos em seus contracheques, contestar cobranças não reconhecidas, confirmar descontos autorizados, analisar documentos enviados por associações, acompanhar o resultado das contestações em até 15 dias úteis e receber um protocolo com orientações para dar continuidade ao processo pela Central 135 ou pelo aplicativo.

Os Correios reforçam que nenhum funcionário está autorizado a ir até a casa dos beneficiários para prestar esse atendimento. O serviço só está disponível por meio do site ou aplicativo do INSS, da Central 135 e nas agências próprias dos Correios.

Atendimento no Pará

Número de atendimentos : 10.925 (até 15h do dia 4/6)

: 10.925 (até 15h do dia 4/6) Municípios com mais procura : Belém, Santarém, Abaetetuba e Marabá

: Belém, Santarém, Abaetetuba e Marabá Onde procurar atendimento : agências dos Correios, site ou app Meu INSS, Central 135

: agências dos Correios, site ou app Meu INSS, Central 135 Total de pedidos de contestação no Brasil : 2,5 milhões

: 2,5 milhões Entidades contestadas : 41 associações

: 41 associações Prazo de resposta das entidades: 15 dias úteis