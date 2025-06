Pará tem 108 agências dos Correios para atendimento presencial a beneficiários do INSS

Desde a última sexta-feira (30 de maio), beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no Pará contam com uma rede de 108 agências dos Correios habilitadas para oferecer atendimento presencial em casos de descontos associativos não autorizados. A capital, Belém, lidera a cobertura no estado, com sete pontos de atendimento.

Além de Belém, municípios como Ananindeua, Altamira, Marabá e Parauapebas concentram o maior número de unidades, com duas ou três agências cada. Ao todo, o serviço atinge 143 cidades paraenses, ampliando a capilaridade do atendimento em regiões que não possuem agências próprias do INSS.

Acesse aqui a lista de agências dos Correios cadastradas

A iniciativa faz parte de um esforço nacional para descentralizar o atendimento e promover inclusão digital e cidadania para aposentados e pensionistas, especialmente os que enfrentam barreiras no uso de plataformas digitais.

“Queremos alcançar justamente quem mais precisa: pessoas que não conseguiram resolver as situações pelo aplicativo ou pelo telefone 135”, afirma o presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. “Nosso objetivo é garantir que ninguém fique de fora. Por isso, a parceria com os Correios é estratégica. É esse atendimento mais humano e próximo que o nosso público merece e precisa”, complementa.

Mutirões em áreas não cobertas estão sendo planejados

Nos locais que ainda não contam com uma agência habilitada, o INSS estuda a realização de ações itinerantes e mutirões de atendimento para assegurar o acesso ao serviço em todo o território paraense. A proposta é garantir que, mesmo em áreas remotas, nenhum beneficiário fique desassistido.

O serviço é gratuito, e todas as unidades seguem protocolos de segurança previstos na parceria entre Correios e INSS, com garantia de confidencialidade e rastreabilidade conforme a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).