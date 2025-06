Aneel discute no dia 10 efetivação da nova tarifa social que pode beneficiar 60 milhões

A diretora da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) vai debater na próxima terça-feira, 10, a operacionalização da nova Tarifa Social de Energia Elétrica, que prevê gratuidade no consumo mensal de até 80 quilowatt-hora (kWh) para famílias do CadÚnico com renda mensal até meio salário mínimo per capita, pessoas com deficiência ou idosos no benefício de prestação continuada (BPC) e famílias indígenas e quilombolas do CadÚnico.

O processo está sob a relatoria da diretora Ludimila Lima da Silva. O governo prevê que até 60 milhões de pessoas atendam o critério de elegibilidade da nova tarifa social.

A Medida Provisória estabelece o prazo de 45 dias para a validade dessa política pública revisada, a partir da publicação do texto, ocorrida em 21 de maio passado.