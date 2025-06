BNDES evita R$ 25,5 milhões em financiamentos para produtores com indícios de irregularidades

Mais de R$ 800 milhões em financiamentos a produtores rurais que tinham indícios de desmatamento ilegal foram evitados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). De acordo com o balanço divulgado pelo MapBiomas, que monitora os biomas brasileiros via satélite em parceria com o banco, mostra que o volume de crédito contingenciado no Pará foi de R$ 25,5 milhões entre fevereiro de 2023 e abril de 2025.

Em escala nacional, o volume de solicitações de crédito não contratado a produtores rurais, cujas propriedades tiveram alertas de indícios de desmatamento irregular, foi de quase R$ 1 milhão por dia.

O Pará foi o 11º estado do Brasil em percentual de financiamento evitado, com 1,5% de crédito não concedido dos R$ 1,7 bi solicitados. Do total de solicitações feitas para o Pará desde fevereiro de 2023, em 2,0% foram registrados alertas de indícios de desmatamento ilegal.

No Brasil, os 3.723 alertas ativos de indícios de desmatamento ilegal registrados desde fevereiro de 2023 equivalem a 1% das 337,2 mil solicitações de crédito rural encaminhadas ao BNDES neste período. São consideradas de crédito rural as operações dos programas agropecuários do Governo Federal, com juros equalizados; da linha BNDES Crédito Rural e aquelas que tenham marcação de crédito agrícola pelo Banco Central (BC).

“A tecnologia e uma governança rígida nos permitem atuar com agilidade e precisão na análise do crédito e atender a urgente agenda de enfrentamento das mudanças climáticas. Só no mês de abril deste ano, o volume de crédito evitado para quem possui indício de desmatamento ilegal foi de quase R$ 25 milhões. O BNDES é um grande parceiro do agronegócio e da pecuária, mas não é complacente com o agronegócio que destrói o meio ambiente. O banco acredita e apoia a agropecuária que tem o meio ambiente como aliado, que inova e é sustentável. O tempo do crédito para o agro que desmata já passou", afirma Aloizio Mercadante, presidente do BNDES.

A região Norte teve o maior percentual de financiamentos evitados (2,2% dos R$ 4,3 bilhões solicitados), com alertas ativos de indícios de desmatamento ilegal em 2,5% das quase 7,2 mil solicitações. O Nordeste foi a região que registrou a maior taxa de alertas ativos de indícios de desmatamento ilegal (2,8% das mais de 9,4 mil solicitações) e segundo maior percentual entre as regiões de financiamentos evitados (1,6% de R$ 5,95 bilhões).