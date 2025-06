Lula garante R$ 825 milhões do Fundo Amazônia para Ibama combater desmatamento ilegal

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA) anunciaram, nesta terça-feira (3), o o maior apoio financeiro da história do Fundo Amazônia: R$ 825,7 milhões para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) executar o projeto FORTFISC (Fortalecimento da Fiscalização Ambiental para o Controle do Desmatamento Ilegal na Amazônia.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez o anúncio, no Palácio do Planalto, em Brasília (DF), ao lado da ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva; do presidente do BNDES, Aloizio Mercadante; e do presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho.

De acordo com o governo, o projeto está alinhado às diretrizes do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm), da Estratégia Nacional para REDD+ (ENREDD+) e da Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC).

Compra de helicópteros, drones e construção de bases e helipontos

O FORTFISC tem prazo de execução de 60 meses, e quer ampliar a presença do Estado na Amazônia Legal e modernizar a resposta ao desmatamento ilegal. O recurso será investido na compra de helicópteros de grande porte com proteção balística, drones de alta tecnologia e a construção de bases aéreas e helipontos estratégicos na floresta.

O projeto, informou o governo, também inclui a instalação de centro de treinamento, bases móveis de fiscalização, depósitos para bens apreendidos e novos sistemas digitais para monitoramento ambiental e aplicação de sanções. A iniciativa contempla ainda o uso de inteligência artificial para autuação remota e o fortalecimento da gestão institucional do Ibama, garantindo mais eficiência, segurança e alcance às ações de comando e controle.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, destacou que o apoio financeiro recorde do Fundo Amazônia reafirma o compromisso do governo federal com o cumprimento das metas ambientais e com a construção de um modelo de desenvolvimento sustentável com base no uso racional dos recursos naturais e na legalidade. “Fortalecer o Ibama com recursos, tecnologia e estrutura significa proteger nossas florestas, garantir a aplicação da lei e combater a impunidade ambiental”, afirmou.

Investimento fortalece capacidade operacional do Ibama

"A assinatura do projeto Fortalecimento da Fiscalização Ambiental para o Controle do Desmatamento Ilegal na Amazônia (FortFisc) no valor de R$ 825,7 milhões representa o maior aporte individual já realizado pelo Fundo Amazônia. O presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, disse que esse investimento reforça significativamente a capacidade operacional do Ibama no combate aos ilícitos ambientais.

A ministra Marina Silva enfatizou que “o Fundo Amazônia é fruto do Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. É resultado de doações realizadas a partir da redução do desmatamento que obtivemos no bioma. Neste governo do presidente Lula, já evitamos lançar na atmosfera 450 milhões de toneladas de CO2. Isso dobrou os recursos do Fundo Amazônia. Esse dinheiro volta agora ao Ibama para a compra de mais helicópteros, meios tecnológicos e serviços públicos com o objetivo de prevenir e combater incêndios e desmatamento”, afirmou ela.