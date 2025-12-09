Capa Jornal Amazônia
Defesa pede que Bolsonaro deixe a prisão e seja internado para passar por cirurgias

Defesa do ex-presidente solicitou remoção para o DF Star por soluços e hérnia, além de prisão domiciliar

Estadão Conteúdo

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro solicitou ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a transferência de Bolsonaro da Superintendência da Polícia Federal para o hospital DF Star. O objetivo é que o ex-presidente seja submetido a intervenções cirúrgicas imediatas. O pedido também inclui a concessão de prisão domiciliar.

A solicitação da defesa aponta a necessidade de uma internação hospitalar “imediata” por um período de 5 a 7 dias para a realização de dois procedimentos. A requisição de prisão domiciliar foi reiterada pela defesa no mesmo documento.

Motivos para a internação hospitalar

Segundo a defesa, com base em informações do médico responsável, Bolsonaro precisa de cirurgia devido a duas condições. Uma delas é o tratamento do quadro de soluços, uma sequela de cirurgias anteriores já registrada nos autos.

A outra razão é a piora no diagnóstico de uma hérnia inguinal unilateral, que também demanda intervenção cirúrgica. Um relatório médico apresentado para sustentar a solicitação detalha o estado de saúde do ex-presidente.

Quadro de saúde detalhado

De acordo com o relatório, Bolsonaro "evolui com quadro de soluço incoercível prolongado e refratário às medidas convencionais". A persistência desse quadro afeta significativamente o repouso, a alimentação, o sono, a respiração e a qualidade de vida do ex-presidente.

Diante disso, há uma indicação médica para um bloqueio anestésico do nervo frênico. Este procedimento é reconhecido como uma opção terapêutica em casos de soluços graves e refratários, buscando reduzir a hiperatividade diafragmática.

Os médicos explicam que a infiltração anestésica é necessária devido à urgência clínica, visando proporcionar alívio sintomático. Todas as medidas menos invasivas já foram tentadas sem sucesso, justificando a realização do bloqueio do nervo frênico.

Além dos soluços, os profissionais de saúde também destacam que o ex-presidente apresenta diagnóstico de hérnia inguinal unilateral. Para essa condição, há indicação de tratamento cirúrgico, conhecido como herniorrafia inguinal convencional.

Bolsonaro tem relatado dores e desconforto na região inguinal, sintomas que são potencializados pelo aumento intermitente da pressão abdominal, causado pelas crises de soluços. O tratamento cirúrgico da hérnia deve ser realizado sob anestesia geral, conforme apontado pelos médicos.

