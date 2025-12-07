Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Termo 'eu tenho um preço' usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh Farias

Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas

Estadão Conteúdo
fonte

Lindbergh Farias. (Foto: Bruno Spada / Câmara dos Deputados)

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), afirmou que a declaração do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) de que tem um "preço" para retirar a sua pré-candidatura ao Palácio do Planalto "escancara o método da chantagem". Em publicação na rede social X, neste domingo, 7, Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas.

"O Flávio Bolsonaro é uma piada. Ele se lançou candidato na sexta-feira e hoje já admite que pode desistir dizendo que "tem um preço" para isso. É blefe, é pastelão", escreveu.

"O termo usado por ele eu tenho um preço escancara o método da família: a chantagem", prosseguiu. "O irmão, Eduardo, já chantageou o país inteiro com ameaças de sanções ao ministro do STF e tarifas contra o Brasil, e o próprio Flávio repetiu o padrão da chantagem comparando o efeito disso aos ataques de bomba atômica a Hiroshima e Nagasaki. Agora tenta negociar anistia com o Centrão como condição para retirar a candidatura."

Ele acrescentou: "E pior: seria uma vergonha gigantesca se o Parlamento votasse anistia para atender ao capricho de Flávio Bolsonaro. Além disso, a anistia é inconstitucional, viola cláusulas pétreas, dentre elas, o próprio Estado Democrático de Direito. Enfim, é um vexame, mais um capítulo da desmoralização permanente da família Bolsonaro".

Mais cedo, Flávio falou à imprensa que anunciará na segunda-feira, 8, um "preço" para retirar a sua pré-candidatura. O parlamentar disse que a concessão da anistia aos condenados por atos golpistas é um dos temas em negociação. As declarações ocorreram após o senador ter participado de um culto na igreja evangélica Comunidade das Nações, em Brasília. Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/ESCOLHIDO/PAI/NEGOCIAÇÃO

Lindbergh Farias
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Preço para desistir de candidatura é 'Bolsonaro livre, nas urnas', diz Flávio Bolsonaro a TV

07.12.25 21h17

Toffoli voou em jatinho com advogado de diretor do Banco Master para ver final da Libertadores

Palmeirenses, os dois viajaram juntos no voo privado do empresário Luiz Oswaldo Pastore

07.12.25 17h03

política

Termo 'eu tenho um preço' usado por Flávio Bolsonaro escancara chantagem, diz Lindbergh Farias

Lindbergh voltou a fazer um apelo contra a anistia aos condenados por atos golpistas

07.12.25 15h48

eleições 2026

Flávio Bolsonaro tem o pior desempenho contra Lula entre nomes da direita

Caso disputasse a presidência, Flávio Bolsonaro ficaria 15 pontos atrás do petista na disputa de um eventual segundo turno

07.12.25 7h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Greve dos caminhoneiros

Líder dos caminhoneiros protocola aviso de paralisação na Presidência da República

Sebastião Coelho, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), convocou apoiadores para uma paralisação em defesa da anistia

03.12.25 9h58

crise

Flávio visita Bolsonaro e diz ter pedido desculpas a Michelle por embate sobre aliança no Ceará

A crise entre os filhos de Bolsonaro e Michelle se tornou pública após a ex-primeira-dama criticar a articulação do PL no Ceará com o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) para a disputa ao Senado

02.12.25 14h47

EDUCAÇÃO

CCJ do Senado aprova acúmulo de cargo de professor com outra função

Texto relatado pelo senador paraense Zequinha Marinho segue para o Plenário; medida visa melhorar a renda e suprir déficit de docentes

03.12.25 19h27

POLÍTICA

PT vê ofensiva para sabotar governo, critica Tarcísio e quer criação de Ministério da Segurança

O PT menciona como as atribuições de Lula vêm sendo pouco a pouco desidratadas

05.12.25 8h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda