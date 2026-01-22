Capa Jornal Amazônia
Belém perde posição em ranking nacional de competitividade e Moju, Breves e Itaituba estão em último

Ranking do Centro de Liderança Pública (CLP) avaliou 418 municípios brasileiros

O Liberal
fonte

Belém aparece em 25º lugar entre as 26 capitais brasileiras no pilar ‘Funcionamento da Máquina Pública’, atrás somente de Teresina (PI), a lanterna (Foto: Pixabay)

Belém ocupa a 236ª posição no ranking nacional geral de eficiência da gestão, entre 418 cidades avaliadas com mais de 80 mil habitantes. O levantamento é do Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado, neste mês de janeiro de 2026, pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A cidade apresenta sérios gargalos em serviços essenciais à população, e está fora do top 100 em quase todos os indicadores. E, se não bastasse o mau desempenho da capital paraense, Breves (416º), Moju (417º), e Itaituba (418º) têm as últimas colocações, com Itaituba como lanterna.

O Grupo Liberal solicitou posicionamento das prefeituras municipais de Belém, Moju, Breves e Itaituba, bem como da Famep (Federação das Associações de Municípios do Pará), e não recebeu retorno até o fechamento desse material, no entanto, o espaço segue aberto às considerações das gestões municipais e da Famep.

Entre os exemplos de mau desempenho, a capital paraense aparece em 25º lugar entre as 26 capitais brasileiras no pilar ‘Funcionamento da Máquina Pública’, à frente somente de Teresina (PI), a última da lista nesse indicador específico.

Belém apresenta recuos em indicadores importantes, com destaque para as quedas em Inovação e Dinamismo Econômico (caiu 95 posições e ocupa o 143º lugar), Economia (-83, em 169º), Renda média do trabalho formal (-124, em 146º), Crescimento da renda média do trabalho formal (-338, em 405º), Crescimento do PIB per capita 2021 (-11, em 322º), Acesso à saúde (-6, em 402º).

Breves, Moju e Itaituba têm as piores colocações do ranking geral

O levantamento também expôs a precariedade da realidade de municípios do interior. As cidades de Breves (no Marajó), Moju (Baixo Tocantins) e Itaituba (Sudoeste paraense) são as últimas colocações da lista.

No ranking geral, a cidade de Breves aparece na 416º lugar, com queda de 13 posições se comparado com o ranking de 2024. Moju figura no 417º lugar, com recuo de 13 posições em relação a 2024, e Itaituba vem em último lugar, o 418º com a perda de 16 posições em relação ao ano de 2024.

Breves registra quedas expressivas no acesso à saúde (-14 posições, em 416º lugar), acesso à educação (-12, em 400º) e em saneamento (-12, em 416º). Moju, por sua vez, também perdeu 14 posições no acesso à saúde e aparece em 418º lugar), acesso à educação (-13, em 410º), saneamento (-9, em 409º). Itaituba caiu em 11 dos 13 pilares avaliados, como Inserção Econômica, Saneamento, Segurança e Acesso à Saúde.

Veja o desempenho de Belém em setores estratégicos:

Indicador                                        Posição Nacional

Sustentabilidade Fiscal                           41ª

Capital Humano                                      43ª

Instituições                                              98ª

Segurança                                              110ª

Inovação e Dinamismo Econômico        143ª

Economia                                               169ª

Funcionamento da Máquina Pública      228ª

Qualidade da Educação                         228ª

Meio Ambiente                                       235ª

Qualidade da Saúde                              255ª

Inserção Econômica                              303ª

Saneamento                                          306ª

Sociedade                                             318ª

Telecomunicações                                329ª

Acesso à Educação                              341ª

Acesso à Saúde                                   402ª

 

Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios.

 

                   Breves

Sociedade                                                 413º

Acesso à saúde                                         416º

Qualidade da saúde                                  360º

Acesso à educação                                   400º

Qualidade da educação                            418º

Segurança                                                 62º

Saneamento                                             416º

 

Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios.

 

                 Moju

Sociedade                                                  417º

Acesso à saúde                                         418º

Qualidade da saúde                                  400º

Acesso à educação                                   410º

Qualidade da educação                            405º

Segurança                                                 223º

Saneamento                                              409º

 

Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios.

 

                Itaituba 

Sociedade                                               418º

Acesso à saúde                                       398º

Qualidade da saúde                                414º

Acesso à educação                                 401º

Qualidade da educação                           265º

Segurança                                               413º

Saneamento                                            418º

Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios.

Palavras-chave

panorama

política

ranking de competitividade dos municípios
Política
.
