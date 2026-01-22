Belém perde posição em ranking nacional de competitividade e Moju, Breves e Itaituba estão em último

Belém ocupa a 236ª posição no ranking nacional geral de eficiência da gestão, entre 418 cidades avaliadas com mais de 80 mil habitantes. O levantamento é do Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado, neste mês de janeiro de 2026, pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A cidade apresenta sérios gargalos em serviços essenciais à população, e está fora do top 100 em quase todos os indicadores. E, se não bastasse o mau desempenho da capital paraense, Breves (416º), Moju (417º), e Itaituba (418º) têm as últimas colocações, com Itaituba como lanterna.

O Grupo Liberal solicitou posicionamento das prefeituras municipais de Belém, Moju, Breves e Itaituba, bem como da Famep (Federação das Associações de Municípios do Pará), e não recebeu retorno até o fechamento desse material, no entanto, o espaço segue aberto às considerações das gestões municipais e da Famep.

Entre os exemplos de mau desempenho, a capital paraense aparece em 25º lugar entre as 26 capitais brasileiras no pilar ‘Funcionamento da Máquina Pública’, à frente somente de Teresina (PI), a última da lista nesse indicador específico.

Belém apresenta recuos em indicadores importantes, com destaque para as quedas em Inovação e Dinamismo Econômico (caiu 95 posições e ocupa o 143º lugar), Economia (-83, em 169º), Renda média do trabalho formal (-124, em 146º), Crescimento da renda média do trabalho formal (-338, em 405º), Crescimento do PIB per capita 2021 (-11, em 322º), Acesso à saúde (-6, em 402º).

Breves, Moju e Itaituba têm as piores colocações do ranking geral

O levantamento também expôs a precariedade da realidade de municípios do interior. As cidades de Breves (no Marajó), Moju (Baixo Tocantins) e Itaituba (Sudoeste paraense) são as últimas colocações da lista.

No ranking geral, a cidade de Breves aparece na 416º lugar, com queda de 13 posições se comparado com o ranking de 2024. Moju figura no 417º lugar, com recuo de 13 posições em relação a 2024, e Itaituba vem em último lugar, o 418º com a perda de 16 posições em relação ao ano de 2024.

Breves registra quedas expressivas no acesso à saúde (-14 posições, em 416º lugar), acesso à educação (-12, em 400º) e em saneamento (-12, em 416º). Moju, por sua vez, também perdeu 14 posições no acesso à saúde e aparece em 418º lugar), acesso à educação (-13, em 410º), saneamento (-9, em 409º). Itaituba caiu em 11 dos 13 pilares avaliados, como Inserção Econômica, Saneamento, Segurança e Acesso à Saúde.

Veja o desempenho de Belém em setores estratégicos:

Indicador Posição Nacional

Sustentabilidade Fiscal 41ª

Capital Humano 43ª

Instituições 98ª

Segurança 110ª

Inovação e Dinamismo Econômico 143ª

Economia 169ª

Funcionamento da Máquina Pública 228ª

Qualidade da Educação 228ª

Meio Ambiente 235ª

Qualidade da Saúde 255ª

Inserção Econômica 303ª

Saneamento 306ª

Sociedade 318ª

Telecomunicações 329ª

Acesso à Educação 341ª

Acesso à Saúde 402ª

Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios.

Breves

Sociedade 413º

Acesso à saúde 416º

Qualidade da saúde 360º

Acesso à educação 400º

Qualidade da educação 418º

Segurança 62º

Saneamento 416º

Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios.

Moju

Sociedade 417º

Acesso à saúde 418º

Qualidade da saúde 400º

Acesso à educação 410º

Qualidade da educação 405º

Segurança 223º

Saneamento 409º

Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios.

Itaituba

Sociedade 418º

Acesso à saúde 398º

Qualidade da saúde 414º

Acesso à educação 401º

Qualidade da educação 265º

Segurança 413º

Saneamento 418º

Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios.