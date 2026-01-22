Belém perde posição em ranking nacional de competitividade e Moju, Breves e Itaituba estão em último
Ranking do Centro de Liderança Pública (CLP) avaliou 418 municípios brasileiros
Belém ocupa a 236ª posição no ranking nacional geral de eficiência da gestão, entre 418 cidades avaliadas com mais de 80 mil habitantes. O levantamento é do Ranking de Competitividade dos Municípios, divulgado, neste mês de janeiro de 2026, pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A cidade apresenta sérios gargalos em serviços essenciais à população, e está fora do top 100 em quase todos os indicadores. E, se não bastasse o mau desempenho da capital paraense, Breves (416º), Moju (417º), e Itaituba (418º) têm as últimas colocações, com Itaituba como lanterna.
O Grupo Liberal solicitou posicionamento das prefeituras municipais de Belém, Moju, Breves e Itaituba, bem como da Famep (Federação das Associações de Municípios do Pará), e não recebeu retorno até o fechamento desse material, no entanto, o espaço segue aberto às considerações das gestões municipais e da Famep.
Entre os exemplos de mau desempenho, a capital paraense aparece em 25º lugar entre as 26 capitais brasileiras no pilar ‘Funcionamento da Máquina Pública’, à frente somente de Teresina (PI), a última da lista nesse indicador específico.
Belém apresenta recuos em indicadores importantes, com destaque para as quedas em Inovação e Dinamismo Econômico (caiu 95 posições e ocupa o 143º lugar), Economia (-83, em 169º), Renda média do trabalho formal (-124, em 146º), Crescimento da renda média do trabalho formal (-338, em 405º), Crescimento do PIB per capita 2021 (-11, em 322º), Acesso à saúde (-6, em 402º).
Breves, Moju e Itaituba têm as piores colocações do ranking geral
O levantamento também expôs a precariedade da realidade de municípios do interior. As cidades de Breves (no Marajó), Moju (Baixo Tocantins) e Itaituba (Sudoeste paraense) são as últimas colocações da lista.
No ranking geral, a cidade de Breves aparece na 416º lugar, com queda de 13 posições se comparado com o ranking de 2024. Moju figura no 417º lugar, com recuo de 13 posições em relação a 2024, e Itaituba vem em último lugar, o 418º com a perda de 16 posições em relação ao ano de 2024.
Breves registra quedas expressivas no acesso à saúde (-14 posições, em 416º lugar), acesso à educação (-12, em 400º) e em saneamento (-12, em 416º). Moju, por sua vez, também perdeu 14 posições no acesso à saúde e aparece em 418º lugar), acesso à educação (-13, em 410º), saneamento (-9, em 409º). Itaituba caiu em 11 dos 13 pilares avaliados, como Inserção Econômica, Saneamento, Segurança e Acesso à Saúde.
Veja o desempenho de Belém em setores estratégicos:
Indicador Posição Nacional
Sustentabilidade Fiscal 41ª
Capital Humano 43ª
Instituições 98ª
Segurança 110ª
Inovação e Dinamismo Econômico 143ª
Economia 169ª
Funcionamento da Máquina Pública 228ª
Qualidade da Educação 228ª
Meio Ambiente 235ª
Qualidade da Saúde 255ª
Inserção Econômica 303ª
Saneamento 306ª
Sociedade 318ª
Telecomunicações 329ª
Acesso à Educação 341ª
Acesso à Saúde 402ª
Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios.
Breves
Sociedade 413º
Acesso à saúde 416º
Qualidade da saúde 360º
Acesso à educação 400º
Qualidade da educação 418º
Segurança 62º
Saneamento 416º
Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios.
Moju
Sociedade 417º
Acesso à saúde 418º
Qualidade da saúde 400º
Acesso à educação 410º
Qualidade da educação 405º
Segurança 223º
Saneamento 409º
Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios.
Itaituba
Sociedade 418º
Acesso à saúde 398º
Qualidade da saúde 414º
Acesso à educação 401º
Qualidade da educação 265º
Segurança 413º
Saneamento 418º
Fonte: Ranking de Competitividade dos Municípios.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA