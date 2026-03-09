Capa Jornal Amazônia
Senador obtém assinaturas para abrir CPI contra Moraes e Toffoli por caso Master

O senador diz que continuará a coleta dos apoios para protocolar o pedido quando tiver um "número mais seguro".

Estadão Conteúdo

O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) disse que reuniu, nesta segunda-feira, 9, o número mínimo de assinaturas para protocolar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar as condutas dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no escândalo do Banco Master. São necessários 27 apoiamentos para protocolar o texto e, até a tarde desta segunda, já eram 29 assinaturas.

Mensagens obtidas no celular do banqueiro Daniel Vorcaro mostram que ele mantinha conversas com Moraes. O Estadão mostrou a ligação de um empreendimento de familiares de Dias Toffoli com fundos ligados ao Master, de Vorcaro.

"Sem condenação antecipada, mas com muita firmeza, vamos realizar uma investigação absolutamente necessária para resgatar a confiança dos brasileiros nas instituições", disse Vieira. "O Brasil só será uma verdadeira República democrática quando todos estiverem submetidos ao mesmo rigor da lei."

A oposição no Senado Federal é quem move a linha de frente contra os dois ministros do Supremo. Apesar disso, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência da República, só assinou o requerimento depois que os 27 apoiamentos mínimos já haviam sido obtidos. A assinatura de Flávio foi a 29ª da lista. Flávio vinha sendo cobrado, sobretudo nas redes sociais, para que prestasse seu apoio ao requerimento.

Nesta mesma segunda-feira, o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo) irá protocolar pedido de impeachment contra Moraes.

Será o décimo pedido de impeachment de ministro do STF protocolado no Senado apenas neste ano. Moraes já foi alvo de um desses requerimentos, baseado na revelação do jornal O Globo sobre a existência de um contrato de R$ 129 milhões entre o Banco Master e o escritório da advogada Viviane Barci, mulher de Alexandre de Moraes.

No dia seguinte deverá haver o décimo primeiro. O líder da oposição na Câmara dos Deputados, Cabo Gilberto Silva (PL-PB), disse que irá protocolar outro pedido na terça-feira, 10.

Os outros oito pedidos já protocolados no período pedem o impeachment de Dias Toffoli, também com acusações sobre a proximidade do ministro e o banco de Vorcaro.

Segundo a lei brasileira, os pedidos de impeachments de ministros são analisados pelo Senado. Cabe ao presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), determinar a abertura ou não do processo.

Dados extraídos do celular de Vorcaro revelam que ele prestava contas a Moraes sobre as negociações de venda do banco e sugerem diálogos a respeito do inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília.

Outras mensagens mostram que Vorcaro consultou Moraes sobre a lista de convidados para um fórum jurídico realizado em Londres, em abril de 2024. O magistrado determinou que o empresário Joesley Batista, da J&F, fosse "bloqueado" do evento, e Vorcaro levou o tema à organização do fórum.

Para manter o sigilo, Vorcaro e Moraes usavam o recurso de visualização única. Por essa razão, as respostas do ministro não estão disponíveis, mas as notas do dono do Master permaneceram acessíveis no histórico do aparelho celular do banqueiro.

Veja quem assinou a lista pedindo a CPI:

Alessandro Vieira (MDB-SE) Astronauta Marcos Pontes (PL-SP) Eduardo Girão (Novo-CE) Magno Malta (PL-ES) Luis Carlos Heinze (PP-RS) Sergio Moro (União-PR) Esperidião Amin (PP-SC) Carlos portinho (PL-RJ) Styvenson Valentim (PSDB-RN) Marcio Bittar (PL-AC) Plínio Valério (PSDB-AM) Jaime Bagattoli (PL-RO) Oriovisto Guimarães (PSDB-PR) Damares Alves (Republicanos-DF) Cleitinho (Republicanos-MG) Hamilton Mourão (Republicanos-RS) Vanderlan Cardoso (PSD-GO) Jorge Kajuru (PSB-GO) Margareth BUzetti (PP-MT) Alan Rick (Republicanos-AC) Wilder Morais (PL-GO) Izalci Lucas (PL-DF) Mara Gabrilli (PSD-SP) Marcos do Val (Podemos-ES) Rogério Marinho (PL-RN) Flávio Arns (PSB-PR) Laércio Oliveira (PP-SE) Dr. Hian (PP-RR) Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

Política
