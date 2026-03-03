Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Calendário das Eleições 2026 é aprovado pelo TSE; veja as datas dos turnos

O primeiro turno das eleições será em 4 de outubro e o segundo em 25 de outubro

O Liberal
fonte

Caso haja segundo turno, ele será realizado em 25 de outubro (Foto: Divulgação)

O Tribunal Superior Eleitoral aprovou, por unanimidade, na sessão administrativa realizada na noite desta segunda-feira (2), a resolução que fixa o calendário das Eleições 2026.

O primeiro turno está marcado para o dia 4 de outubro. Nessa data, os eleitores irão escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Caso haja segundo turno, ele será realizado em 25 de outubro.

VEJA MAIS 

image Lula tem 39% no 1º turno e Flávio Bolsonaro, 32%, aponta pesquisa Realtime/Bigdata

image Haddad diz que avalia candidatura a governo de São Paulo
Segundo o ministro, Lula tem desenhado os cenários em que a sua participação na eleição paulista seria necessária

Veja os principais prazos definidos:

5 de março – Início da janela partidária. Até 3 de abril de 2026, deputadas e deputados federais, estaduais e distritais poderão mudar de partido sem perder o mandato, desde que a troca seja para disputar cargos nas eleições majoritárias ou proporcionais.

1º de abril – A partir dessa data até 30 de julho de 2026, o Tribunal Superior Eleitoral poderá requisitar às emissoras de rádio e televisão até cinco minutos diários, contínuos ou fracionados, para veiculação de propaganda institucional. O objetivo é incentivar a participação de mulheres, jovens, pessoas negras e indígenas na política, além de orientar a população sobre as normas e o funcionamento do sistema eleitoral.

3 de abril – Último dia da janela partidária para parlamentares que desejam trocar de legenda com justa causa para concorrer nas eleições.

4 de abril – Prazo final para que o presidente da República, governadores e prefeitos que pretendem disputar outros cargos renunciem aos respectivos mandatos.

6 de abril – Data limite para eleitores domiciliados no Brasil que ainda não tenham biometria cadastrada solicitarem alistamento, transferência ou revisão do título por meio do autoatendimento eleitoral na internet.

1º de junho – Prazo máximo para que a União repasse ao Tribunal Superior Eleitoral os recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).

16 de junho – Data limite para o TSE informar o valor total disponível no Fundo Especial de Financiamento de Campanha, respeitando o prazo de 15 dias após o recebimento da dotação orçamentária.

5 de agosto – A partir desse dia, partidos, federações e coligações passam a ter prioridade nos serviços postais para envio de material de campanha de suas candidatas e candidatos.

6 de agosto – Início da veiculação de propaganda política nas emissoras de rádio e televisão, dentro da programação normal e dos noticiários.

Com a definição do calendário, partidos e pré-candidatos passam a se organizar conforme os prazos estabelecidos pela Justiça Eleitoral para a disputa de 2026.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026

Calendário

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA

Senado debate apreensão de gado pelo Ibama no Pará nesta quarta-feira (04)

Zequinha Marinho preside a Comissão de Agricultura e Reforma Agrária (CRA), que realiza a audiência pública

03.03.26 22h27

decisão

Flávio Dino proíbe saque em dinheiro de recursos de emendas parlamentares

Na decisão, Dino determinou que o Banco Central (BC) regulamente a medida em até 60 dias

03.03.26 22h08

Sem trabalhar desde 2023, juiz acusado de assédio ganhou R$ 300 mil no último trimestre

03.03.26 21h12

jornada de trabalho

Tebet: Dizer que país vai quebrar com fim da escala 6x1 é desobedecer Constituição

Tebet também defendeu o fim da escala sem redução de remuneração

03.03.26 21h03

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Manifestação

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ saiu às ruas em Belém neste domingo

Manifestação integra uma agenda de mobilizações nacional, que planeja protestos em outras capitais

01.03.26 13h09

INOVAÇÕES

Minha Casa Minha Vida amplia alcance e cria novas modalidades de crédito habitacional

Ministro das Cidades, Jader Filho, detalha inclusão da classe média, linha para reformas, compra assistida e novos modelos de financiamento

28.02.26 12h07

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

POLÍTICA

Gleisi afirma que bolsonaristas foram à Paulista 'fantasiados de brasileiros' para atacar Lula

A ministra também afirmou que uma coordenadora do escritório de Flávio seria cunhada do dono do banco, Daniel Vorcaro.

01.03.26 18h28

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda