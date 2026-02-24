Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Articulação de Helder Barbalho resulta na suspensão da importação de cacau da Costa do Marfim

Medida do Ministério da Agricultura interrompe entrada de amêndoas por questões sanitárias e responde a demandas de produtores preocupados com riscos fitossanitários e efeitos no mercado nacional

Jéssica Nascimento
fonte

Governador Helder Barbalho na audiência com o ministro Carlos Fávaro. (Foto: Agência Pará)

Após articulação do governador Helder Barbalho em Brasília (DF), o Ministério da Agricultura e Pecuária publicou o Despacho Decisório nº 456 no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (24), suspendendo a importação de produtos de cacau e de amêndoas de cacau provenientes da Costa do Marfim. A medida foi adotada por razões sanitárias, em resposta às preocupações apresentadas por produtores brasileiros quanto a possíveis riscos fitossanitários e impactos na competitividade do mercado interno.

A decisão foi tomada após agenda conduzida pelo governador na capital federal, onde se reuniu com o ministro Carlos Fávaro e outras autoridades para defender pautas consideradas estratégicas para os produtores de cacau do Pará e de outras regiões do país.

Helder Barbalho destacou que a suspensão atende a uma reivindicação dos produtores rurais e afirmou que a medida contribui para a proteção da produção nacional. Segundo ele, a fiscalização realizada pelo Ministério identificou questões sanitárias que motivaram o bloqueio das importações.

O governador ressaltou ainda que a decisão tende a valorizar o produto brasileiro, melhorar os preços e fortalecer o setor, lembrando que o Pará ocupa posição de liderança na produção nacional de cacau.

O chefe do Executivo paraense também parabenizou o ministro e o governo federal pela iniciativa, além de reconhecer a mobilização de produtores e lideranças que atuaram em defesa do setor cacaueiro no Pará, na Bahia e em outros estados.

A medida atende a pleitos de associações de produtores e representantes estaduais, que vinham alertando para riscos sanitários e possíveis prejuízos competitivos decorrentes da entrada de amêndoas importadas, com potencial de afetar as lavouras brasileiras e pressionar os preços internos.

Durante a agenda realizada no dia 11 de fevereiro, em Brasília, o governador reforçou a necessidade de fortalecer a produção nacional e revisar mecanismos de comércio internacional que possam comprometer a competitividade dos produtores brasileiros.

Além de suspender imediatamente a importação de amêndoas fermentadas e secas de cacau da Costa do Marfim, o despacho determina que a Secretaria de Comércio e Relações Internacionais e a Secretaria de Defesa Agropecuária adotem providências para investigar possível triangulação dessas amêndoas, diante de eventuais implicações fitossanitárias.

O documento estabelece ainda que a suspensão permanecerá em vigor até que a República da Costa do Marfim se manifeste formalmente e apresente garantias de que os carregamentos destinados ao Brasil não contenham amêndoas produzidas em países vizinhos com status fitossanitário desconhecido ou com exportação não autorizada ao mercado brasileiro.

 

helder barbalho

articulação política

costa do marfim

importação de cacau
Política
.
