Ministro Jader Filho diz que MCMV já recebeu R$ 330 bilhões

O ministro das Cidades, Jader Filho, afirmou nesta terça-feira (24), durante o programa Bom Dia, Ministro, que o Governo Federal já investiu R$ 330 bilhões no programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV) desde 2023. Segundo ele, trata-se do maior investimento em habitação da história do país.

“Nestes três anos nós já estamos chegando a R$ 330 bilhões investidos na habitação no Brasil pelo Minha Casa, Minha Vida. É o maior investimento da história do nosso país”, declarou.

De acordo com o ministro, o programa alcançou neste mês a marca de 2,2 milhões de moradias contratadas desde a retomada, em 2023. A meta inicial estabelecida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva era de 2 milhões de unidades em quatro anos, mas o objetivo foi antecipado.

“Nós conseguimos antecipar a meta em um ano. E nós queremos chegar até o final do ano com 3 milhões de casas contratadas”, afirmou.

2,2 milhões de casas contratadas e 8,4 milhões de beneficiados

As unidades contratadas devem beneficiar 8,4 milhões de pessoas nas cinco regiões do país. No Sudeste, são 3,48 milhões de pessoas atendidas; no Nordeste, 2,22 milhões; no Sul, 1,38 milhão; no Centro-Oeste, 925 mil; e na região Norte, 431 mil.

Desde 2023, mais de 1,3 milhão de unidades habitacionais já foram entregues, segundo o Ministério das Cidades.

Minha Casa, Minha Vida impulsiona mercado imobiliário

Durante a entrevista, Jader Filho destacou ainda o papel do Minha Casa, Minha Vida como motor da economia brasileira. Estudos recentes apontam que a maior parte dos lançamentos e vendas do setor imobiliário está vinculada ao programa.

Pesquisa divulgada pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) mostra que o mercado imobiliário fechou 2025 com recordes no número de unidades lançadas e vendidas, além do valor geral de lançamentos. No quarto trimestre do ano passado, o programa respondeu por 52% dos lançamentos e 49% das vendas.

No acumulado anual, o setor registrou crescimento de 13,5% nos lançamentos, 15,9% nas vendas e 17,6% na oferta, com 224.842 unidades lançadas e 196.876 vendidas.

Outro levantamento, realizado pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) em parceria com a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), aponta que o Minha Casa, Minha Vida respondeu por 85,9% dos lançamentos imobiliários no Brasil em 2025.

“O programa responde à necessidade das famílias brasileiras pela habitação e, por outro lado, gera emprego e renda. O setor da construção civil tem importância fundamental para a geração de emprego no nosso país”, afirmou o ministro.

Geração de empregos na construção civil

Dados do Novo Caged indicam que a construção civil gerou 192.176 empregos com carteira assinada em 2025, até novembro, o que representa aumento de 6,73% em relação ao mesmo período de 2024. Ao todo, o setor contabilizava 3.049.483 trabalhadores formais em novembro.

Com R$ 330 bilhões investidos, 2,2 milhões de moradias contratadas e a meta de chegar a 3 milhões até o fim de 2026, o Minha Casa, Minha Vida consolida-se como a principal política pública de habitação do país e um dos principais vetores de crescimento da construção civil brasileira.