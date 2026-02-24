Capa Jornal Amazônia
TRE do Pará inicia projeto piloto no WhatsApp para reduzir filas no dia da votação

Projeto piloto busca reduzir filas no dia da votação por meio da redistribuição voluntária de cerca de 59 mil eleitores para seções menos saturadas

Jéssica Nascimento
fonte

O TRE do Pará orienta que os destinatários fiquem atentos às características das mensagens. O comunicado não conterá links e será encaminhado pelo mesmo número já utilizado pela assistente virtual da Justiça Eleitoral paraense, a “Bertha”: (91) 3346-8000. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Tribunal Regional Eleitoral do Pará iniciou o envio de mensagens via WhatsApp a eleitoras e eleitores da 97ª Zona Eleitoral, em Belém, como parte de um projeto piloto que busca reduzir filas no dia da votação. A iniciativa prevê a redistribuição de eleitores dentro da própria zona eleitoral, priorizando a mudança para seções com menor número de votantes.

A partir de segunda-feira (23/02), os eleitores começaram a receber a convocação para comparecer ao cartório eleitoral e realizar, de forma voluntária, a troca do local de votação. Segundo o secretário de Tecnologia da Informação do TRE do Pará, Felipe Brito, a proposta é convidar os eleitores da 97ª Zona a irem aos postos de atendimento para optar por seções menos saturadas, tornando o processo de votação mais ágil e evitando a formação de filas.

De acordo com o coordenador de Logística de Eleições do Tribunal, Dilson Athias, cerca de 59 mil eleitores vinculados a locais considerados saturados devem ser alcançados pelas mensagens enviadas pelo aplicativo.

Os convocados poderão se dirigir, sem necessidade de agendamento prévio, ao Núcleo de Atendimento ao Eleitor, localizado na Travessa Pirajá, s/n, bairro da Pedreira, em Belém, para efetivar a alteração.

Alerta aos eleitores

O TRE do Pará orienta que os destinatários fiquem atentos às características das mensagens. O comunicado não conterá links e será encaminhado pelo mesmo número já utilizado pela assistente virtual da Justiça Eleitoral paraense, a “Bertha”: (91) 3346-8000.

O texto seguirá um modelo padronizado, com identificação do eleitor, convite para comparecimento com indicação de local e horário de atendimento, recomendação para apresentar documento oficial com foto e a possibilidade de exibir a própria mensagem recebida para garantir prioridade na fila.

 

