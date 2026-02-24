Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ ocorre neste domingo em Belém com líderes da oposição

Um protesto com o lema “Fora Lula, Moraes e Toffoli!” está marcado para domingo, 1º de março, a partir das 8h30, na Escadinha (início da Avenida Presidente Vargas), em Belém, organizado por setores da oposição ao governo federal e a críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). A mobilização integra uma série de atos nacionais que deverão ocorrer em várias capitais e cidades brasileiras na mesma data, sob bandeiras similares de repúdio ao presidente da República, ministros da Corte e ao que os organizadores chamam de “excessos” no exercício do poder.

Parlamentares da oposição participam e reforçam críticas

O deputado estadual Rogério Barra (PL‑PA) afirmou ao Grupo Liberal que pretende participar do ato em Belém, defendendo o direito à manifestação popular.

Segundo o parlamentar, a mobilização reflete a preocupação de parte da sociedade com a concentração de poder entre os Poderes da República e a necessidade de respeito aos limites institucionais.

“É uma manifestação legítima e constitucional. O protesto expressa a preocupação crescente da sociedade diante da concentração excessiva de poder e do desequilíbrio entre os Poderes da República. Democracia pressupõe limites institucionais claros e respeito às garantias individuais”, afirmou Barra.

Barra destacou também que eventos recentes, como o caso do Banco Master e denúncias de fraudes no INSS, intensificam o clamor por investigação e transparência no país e aumentam a expectativa de adesão popular.

Deputado federal Éder Mauro reforça recado a Brasília

Também ao Grupo Liberal, o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL‑PA), outro dos articuladores do protesto, também confirmou presença e reiterou a intenção de que o ato produza impacto político, pressionando parlamentares e representantes federais.

“Esse protesto é de um povo que cansou de ver o Brasil sendo governado por um sistema que persegue adversários políticos e protege aliados. O brasileiro está indo às ruas porque não aceita mais abuso de autoridade, censura e decisões judiciais que têm lado político”, declarou.

O deputado afirmou ainda que a participação popular deve servir como “pressão pacífica” sobre Brasília para avanços em investigações e pautas legislativas, incluindo a abertura de Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito (CPMIs) e pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que, segundo ele, ultrapassaram limites constitucionais.

“O recado é: o povo precisa cobrar deputados e senadores para que avance a CPMI do Banco Master, que pode revelar aquele que já é apontado como o maior escândalo financeiro da história recente do país… Também é legítimo que o Congresso paute os pedidos de impeachment de ministros que ultrapassaram limites constitucionais, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli”, disse.