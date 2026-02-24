Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ ocorre neste domingo em Belém com líderes da oposição

Manifestação na Escadinha da Avenida Presidente Vargas terá início às 8h30 e reúne críticas ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal

Jéssica Nascimento
fonte

Manifestação em Belém ocorrida em 2025 contra o governo federal. (Foto: Thiago Gomes)

Um protesto com o lema “Fora Lula, Moraes e Toffoli!” está marcado para domingo, 1º de março, a partir das 8h30, na Escadinha (início da Avenida Presidente Vargas), em Belém, organizado por setores da oposição ao governo federal e a críticas ao Supremo Tribunal Federal (STF). A mobilização integra uma série de atos nacionais que deverão ocorrer em várias capitais e cidades brasileiras na mesma data, sob bandeiras similares de repúdio ao presidente da República, ministros da Corte e ao que os organizadores chamam de “excessos” no exercício do poder.

Parlamentares da oposição participam e reforçam críticas

O deputado estadual Rogério Barra (PL‑PA) afirmou ao Grupo Liberal que pretende participar do ato em Belém, defendendo o direito à manifestação popular. 

Segundo o parlamentar, a mobilização reflete a preocupação de parte da sociedade com a concentração de poder entre os Poderes da República e a necessidade de respeito aos limites institucionais.

“É uma manifestação legítima e constitucional. O protesto expressa a preocupação crescente da sociedade diante da concentração excessiva de poder e do desequilíbrio entre os Poderes da República. Democracia pressupõe limites institucionais claros e respeito às garantias individuais”, afirmou Barra.

Barra destacou também que eventos recentes, como o caso do Banco Master e denúncias de fraudes no INSS, intensificam o clamor por investigação e transparência no país e aumentam a expectativa de adesão popular.

Deputado federal Éder Mauro reforça recado a Brasília

Também ao Grupo Liberal, o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL‑PA), outro dos articuladores do protesto, também confirmou presença e reiterou a intenção de que o ato produza impacto político, pressionando parlamentares e representantes federais.

“Esse protesto é de um povo que cansou de ver o Brasil sendo governado por um sistema que persegue adversários políticos e protege aliados. O brasileiro está indo às ruas porque não aceita mais abuso de autoridade, censura e decisões judiciais que têm lado político”, declarou. 

O deputado afirmou ainda que a participação popular deve servir como “pressão pacífica” sobre Brasília para avanços em investigações e pautas legislativas, incluindo a abertura de Comissões Parlamentares Mistas de Inquérito (CPMIs) e pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal que, segundo ele, ultrapassaram limites constitucionais.

“O recado é: o povo precisa cobrar deputados e senadores para que avance a CPMI do Banco Master, que pode revelar aquele que já é apontado como o maior escândalo financeiro da história recente do país… Também é legítimo que o Congresso paute os pedidos de impeachment de ministros que ultrapassaram limites constitucionais, como Alexandre de Moraes e Dias Toffoli”, disse.

 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

belém

protesto contra lula

manifestação

lula
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

DISCUSSÃO

Malafaia diz que Eduardo 'calado' ajuda mais na campanha de Flávio do que 'falando asneira'

"Ele calado vai ser um belíssimo cabo eleitoral para o irmão", disse Malafaia em entrevista ao Metrópoles nesta segunda-feira, 23.

24.02.26 13h47

POLÊMICAS

Valdemar nega racha no PL após atrito entre Eduardo, Michelle e Nikolas

A polêmica se acentuou após uma possível indireta a Eduardo, apelidado pejorativamente de "bananinha"; entenda!

24.02.26 13h12

PROTESTO EM BELÉM

Protesto ‘Fora Lula, Moraes e Toffoli’ ocorre neste domingo em Belém com líderes da oposição

Manifestação na Escadinha da Avenida Presidente Vargas terá início às 8h30 e reúne críticas ao governo federal e ao Supremo Tribunal Federal

24.02.26 12h54

VOLTA DO LEGISLATIVO

Câmara Municipal de Belém retoma atividades com foco no pós-COP e fiscalização em ano eleitoral

Presidente Jonh Wayne diz que prioridade será garantir manutenção da nova infraestrutura e avançar em projetos nas áreas de saúde, saneamento e mobilidade

24.02.26 12h02

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura de Belém afirma que ocupação da Funpapa deve atrasar salários dos servidores

Município aciona a Justiça após ocupação da sede da fundação e alerta para risco no processamento da folha de pagamento dos servidores

19.02.26 22h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda