Mendonça garantiu estrutura da PF para transportar Vorcaro a Brasília, diz Eduardo Braga

Integrantes da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado afirmaram nesta terça-feira, 24, que a Polícia Federal (PF) fará o transporte do dono do Master, Daniel Vorcaro, a Brasília, a fim de que ele deponha ao colegiado. A informação foi divulgada após o grupo de trabalho da CAE sobre o Master se reunir com o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça.

"Mendonça está disposto a disponibilizar toda a estrutura da Polícia Federal para fazer o transporte de forma voluntária do senhor Vorcaro. Inclusive, de aeronave", afirmou o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM).

Segundo Braga, o avião da PF também poderá ser usado pela defesa de Vorcaro. O depoimento está previsto para a próxima terça-feira, 3.

Na semana passada, Mendonça proibiu Vorcaro de usar o jato particular para prestar depoimento em Brasília. Após a decisão, o banqueiro cancelou sua ida à Comissão Parlamentar de Inquérito do INSS.