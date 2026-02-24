Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Carlos Bolsonaro reclama de 'silêncio' do PL sobre candidatura de Flávio à Presidência

Estadão Conteúdo

O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL) reclamou publicamente da falta de engajamento do Partido Liberal com a candidatura de seu irmão, Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República. Em manifestação nas redes sociais nesta terça-feira, 24, Carlos pediu que "páginas, redes sociais locais e suas subdivisões do Partido Liberal" trabalhassem para "mostrar o pré-candidato a presidente indicado por Jair Bolsonaro (PL) em suas timelines".

Para Carlos, os membros do partido estão deixando a desejar na comunicação política nas redes sociais. "Não é acusação. É constatação empírica. E constatação pede alinhamento, não silêncio", disse.

O ex-vereador pede a união do partido na campanha de Flávio à Presidência. "Sendo redundante mas é preciso: não estamos falando de pessoas, mas de estrutura partidária! Vamos lá pessoal, união em torno do projeto da direita!", escreveu.

Na tarde desta segunda-feira, 23, Flávio Bolsonaro se manifestou em rede social sobre as recentes trocas de indiretas entre o ex-deputado Eduardo Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG). O filho do ex-presidente fez um pedido para que os agentes políticos do campo conservador priorizassem a disputa eleitoral, e não conflitos internos.

"Tá todo mundo querendo vencer a discussão. Mas o que precisamos é ganhar a eleição!", escreveu Flávio. Em seguida, ironizou o uso de linguagem neutra: "Gostaria de contar com todas, todos, todes, todys e todXs!".

O presidente da sigla, Valdemar Costa Neto (PL), negou nesta segunda-feira que o partido esteja dividido já que a ex-primeira-dama "não tem tempo de fazer nada".

"Não, nunca existiu um racha. Porque existe o seguinte: a Michelle Bolsonaro não tem tempo de fazer nada. Ela faz a comida para o Bolsonaro de manhã e vai levar na hora do almoço. Ninguém quer ver o marido nem o pai na situação que o Bolsonaro está. Esse é o grande problema", afirmou o presidente do PL em entrevista a jornalistas depois do evento do Grupo Esfera, em São Paulo.

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONARO/CARLOS/PL/CRÍTICA
