MP do Rio reabre investigação contra Carlos Bolsonaro por suposta 'rachadinha'

O Ministério Público do Rio decidiu reabrir uma investigação contra o ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL), o filho '03' do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por suposta prática de 'rachadinha' em seu mandato na Câmara Municipal.

O Estadão pediu manifestação do ex-vereador, que é pré-candidato ao Senado por Santa Catarina em 2026. Contudo, a reportagem não recebeu retorno até a publicação deste texto. Este espaço segue aberto.

Um parecer da assessoria criminal da Procuradoria-Geral de Justiça apontou a necessidade de "prosseguimento das investigações" envolvendo Carlos e outras 25 pessoas.

Em 2024, o próprio MP havia decidido arquivar o caso contra o '03', que teve sete mandatos consecutivos na Câmara Municipal do Rio.

As informações foram divulgadas pelo O Globo e confirmadas pelo Estadão.

A assessoria da PGJ avaliou que o arquivamento original da investigação contra Carlos, em 2024, desconsiderou provas que haviam sido levantadas contra o então vereador. À época, o MP havia denunciado sete funcionários do gabinete de Carlos por desvio de dinheiro público, através do fracionamento de salários de assessores parlamentares, prática conhecida como rachadinha.

O MP, no entanto, considerou que não haviam indícios suficientes para acusar Carlos Bolsonaro de rachadinha. Segundo a denúncia apresentada em 2024, o então chefe de gabinete de Carlos, Jorge Luiz Fernandes, seria o responsável por nomear os funcionários que depois repassariam parte de seus salários. Ao todo, o MP apontou desvios de R$ 1,7 milhão no gabinete.