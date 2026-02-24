Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Alepa aprova PEC do acúmulo de cargos, projetos do Executivo e convênios do ICMS

As sessões ordinárias da Casa ocorrem apenas às terças-feiras, e a próxima reunião está prevista para o dia 3 de março

Fabyo Cruz
fonte

Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) (Foto: Ozéas Santos (AID/Alepa))

A Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) aprovou, na sessão ordinária desta terça-feira (24/2), a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 003/2026, que amplia as possibilidades de acúmulo de cargos públicos, além de três projetos do Poder Executivo — que tratam da expansão das Usinas da Paz, da atualização da legislação ambiental e da prorrogação do Plano Estadual de Educação — e um decreto legislativo que ratifica convênios do ICMS firmados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

A principal matéria aprovada foi a PEC nº 003/2026, de autoria do deputado Iran Lima (MDB), líder do governo na Casa, que altera o artigo 41 da Constituição Estadual para ampliar as possibilidades de acumulação remunerada de cargos públicos.

Com a nova redação, passa a ser permitida a acumulação de um cargo de professor com outro de qualquer natureza, além de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas — e não apenas médicos —, desde que haja compatibilidade de horários.

Em plenário, Iran Lima afirmou que a proposta corrige uma distorção histórica. “Tanto profissionais da saúde quanto aqueles com outras profissões regulamentadas poderão ter mais de um vínculo, desde que os horários sejam compatíveis”, declarou.

O parlamentar citou o exemplo de servidores que ingressaram na administração pública em cargos administrativos e, posteriormente, se qualificaram profissionalmente. “Pela regra anterior, o servidor teria que pedir demissão do cargo que o ajudou a estudar. Era uma violência contra esses trabalhadores”, afirmou.

Ele disse que a mudança também facilita a articulação entre vínculos nas esferas estadual, municipal e federal. “Isso vai estabelecer uma convivência muito mais funcional para servidores do Estado, dos municípios e da União”, afirmou, destacando que a proposta foi aprovada oito dias após ser protocolada.

A PEC recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e passa a valer após promulgação pela Mesa Diretora e publicação oficial.

Usinas da Paz

Em regime de urgência, os deputados também aprovaram três projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo. Entre eles, o PL nº 882/2025 cria cargos comissionados na Secretaria de Estado de Articulação da Cidadania (Seac) e altera a Lei nº 10.165/2023, o que permitirá a ampliação das Usinas da Paz (Usipaz).

De acordo com o governo, a medida viabiliza a expansão das unidades em todo o estado. Atualmente, existem 23 Usinas da Paz em funcionamento e a previsão é chegar a 40 unidades até o fim deste ano.

“As Usinas da Paz são instrumentos fantásticos de prevenção à violência. Elas integram a política pública do Governo do Estado voltada à promoção da cidadania e inclusão social”, afirmou Iran Lima.

Votos contrários

A deputada Lívia Duarte (Psol) votou contra o projeto e defendeu a realização de concurso público para atender à demanda das unidades. O deputado Rogério Barra (PL) também se posicionou contra a proposta.

Meio ambiente e educação

Outro projeto aprovado foi o PL nº 4/2026, que altera a Lei Estadual nº 7.596/2011, responsável por instituir o Cadastro Técnico Estadual de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais e a Taxa de Fiscalização Ambiental.

Segundo o governo do Estado, a mudança atualiza a legislação para adequá-la à Política Nacional do Meio Ambiente e viabiliza a prorrogação do Acordo de Cooperação Técnica nº 15/2013 entre a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e o Ibama.

Também foi aprovado o PL nº 5/2026, que prorroga até 31 de dezembro de 2026 a vigência do Plano Estadual de Educação, instituído pela Lei nº 8.186/2015. O Executivo argumentou que a atualização do Plano Nacional de Educação ainda está em discussão no Congresso Nacional, o que impede a elaboração de um novo plano estadual neste momento.

De acordo com o governo, a prorrogação busca garantir continuidade às políticas educacionais e segurança jurídica ao planejamento do setor.

Convênios do ICMS

Os deputados aprovaram ainda, por unanimidade, o Decreto Legislativo nº 02/2026, de autoria da Mesa Diretora, que ratifica cinco convênios do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) firmados no âmbito do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz).

O decreto confirma a adesão aos convênios ICMS nº 165/25, 166/25, 169/25, 170/25 e 172/25, assinados em dezembro do ano passado. As alterações abrangem desde ajustes na tributação de combustíveis até novas regras para medicamentos, veículos militares e créditos presumidos. A ratificação é necessária para que os acordos passem a produzir efeitos legais no Pará e mantém o estado alinhado às decisões do Confaz.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

alepa

sessão ordinária

legislativo

pará
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

investigação

MP do Rio reabre investigação contra Carlos Bolsonaro por suposta 'rachadinha'

Em 2024, o próprio MP havia decidido arquivar o caso contra o '03

24.02.26 21h07

Moraes manda citar Eduardo Bolsonaro em ação sobre interferência no julgamento do pai

24.02.26 20h57

LEGISLATIVO

Alepa aprova PEC do acúmulo de cargos, projetos do Executivo e convênios do ICMS

As sessões ordinárias da Casa ocorrem apenas às terças-feiras, e a próxima reunião está prevista para o dia 3 de março

24.02.26 20h55

CNJ afasta de vez desembargador por assédio sexual; 'deu um tapa na minha bunda'

24.02.26 20h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura de Belém afirma que ocupação da Funpapa deve atrasar salários dos servidores

Município aciona a Justiça após ocupação da sede da fundação e alerta para risco no processamento da folha de pagamento dos servidores

19.02.26 22h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda