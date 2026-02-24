Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Alesp abre processo contra deputado do PL por agressão; caso pode resultar em cassação

Estadão Conteúdo

O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aprovou por unanimidade nesta terça-feira, 24, a abertura de processo disciplinar contra o deputado estadual Lucas Bove (PL). A representação foi apresentada pela deputada Mônica Seixas (PSOL), que acusa o parlamentar de agressões verbais com conotação de gênero durante discussão em plenário. Ele também é réu por violência doméstica contra a ex-mulher.

O episódio que motivou a representação ocorreu em 2 de setembro do ano passado, durante sessão na Alesp. Na ocasião, Bove elevou o tom de voz, discutiu com Mônica e bateu na mesa após ser questionado sobre a forma como se dirigia à deputada Professora Bebel (PT). A sessão foi suspensa e a transmissão interrompida.

"Eu falo com a mão do jeito que eu quiser. Me chama de agressor. Me chama de corrupto, porra! Aqui para você, ó", disse o deputado na ocasião, antes de bater a mão na mesa. Em seguida, completou: "Vai fazer graça para lá", e voltou a bater na mesa.

Na sessão desta terça, Mônica afirmou que o comportamento de Bove é recorrente. "Outras tantas de nós do campo progressista insistentemente estamos sendo violentadas pelo deputado Lucas Bove pelos corredores porque ele diz que pode falar com a gente do jeito que ele quiser, que ele pode berrar e socar a mesa como quiser", disse.

Em manifestação em suas redes sociais, Bove afirmou que o processo tem motivação política e negou ter cometido qualquer violência. (Leia mais abaixo.)

Após a decisão do Conselho, a deputada afirmou nas redes sociais que o resultado representa um avanço no enfrentamento à violência política de gênero. "Vitória! O Conselho de Ética acabou de acolher por unanimidade meu pedido de cassação do deputado Lucas Bove! Vitória de todas as mulheres!", escreveu.

Votaram a favor da abertura do processo os deputados Emídio de Souza (PT), Eduardo Nóbrega (Podemos), Rafael Saraiva (União), Paula da Bancada Feminista (PSOL) e Delegado Olim (PP). O relator do caso será Emídio de Souza.

Com a instauração do processo, o caso entra agora na fase de instrução, com oitiva de testemunhas e prazo para apresentação de defesa. Ao final, o Conselho de Ética emitirá parecer recomendando eventual sanção, que pode variar de advertência à suspensão temporária do mandato ou à cassação, medida que, se sugerida, ainda precisará ser aprovada pelo plenário da Casa.

Bove defendeu-se em suas redes sociais nesta terça-feira. "Acabo de ter um processo contra mim aberto no Conselho de Ética por conta de uma 'DISCUSSÃO' acalorada em plenário, contra o PSOL, corriqueira na política (quem nunca viu?) e sem QUALQUER tipo de violência", escreveu.

O deputado chegou a protocolar uma representação contra Mônica após ser chamado de "imbecil" em plenário, mas o caso foi arquivado. Bove afirmou haver "dois pesos e duas medidas" no tratamento dado a parlamentares bolsonaristas.

Violência contra a ex-mulher

No início de novembro do ano passado, o deputado Lucas Bove (PL) tornou-se réu pelos crimes de violência doméstica, violência psicológica, ameaça e perseguição contra a ex-mulher, a influenciadora Cíntia Chagas. A denúncia do Ministério Público de São Paulo (MP-SP) foi aceita pelo juiz Felipe Pombo Rodriguez, da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Na decisão que recebeu a denúncia, à qual o Estadão teve acesso, o magistrado negou o pedido de prisão preventiva do deputado. Segundo ele, as violações às medidas impostas pela Justiça se limitaram ao "meio digital, sem notícia recente de aproximação física, ameaça direta atual ou risco imediato à integridade física da vítima".

Apesar disso, o juiz aplicou multa de R$ 50 mil ao parlamentar, valor a ser revertido à vítima, por descumprimento de medidas protetivas.

A ex-mulher de Bove registrou boletim de ocorrência em 4 de setembro de 2024, acusando-o de violência psicológica e ameaça. Segundo a denúncia, o deputado teria apontado uma arma de fogo em direção à ex, "como se fosse uma brincadeira", e até arremessado uma faca contra sua perna.

Em agosto do ano passado, o Conselho de Ética da Assembleia Legislativa de São Paulo rejeitou, por 6 votos a 1, outra representação que poderia levar à cassação do mandato, também relacionada ao caso envolvendo a ex-mulher.

Em dezembro, deputados aliados de Bove esvaziaram o plenário para impedir a votação do desarquivamento do processo, que acabou adiada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ALESP/LUCAS BOVE/PROCESSO/AGRESSÃO/ABERTURA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

CNJ afasta de vez desembargador por assédio sexual; 'deu um tapa na minha bunda'

24.02.26 20h42

PF colocou tornozeleira em vigilante de agência da Receita suspeito de vazamentos

24.02.26 20h18

PESCA

Senador do Pará alerta que atraso no seguro-defeso empurra pescadores à ilegalidade

Relator da MP que reformula o benefício cobra governo e aponta falhas no recadastramento

24.02.26 19h48

convocação

STJ convoca desembargador do TJ-MG para ocupar vaga de ministro acusado de assédio sexual

A convocação foi formalizada por meio de portaria publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira (23)

24.02.26 19h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura de Belém afirma que ocupação da Funpapa deve atrasar salários dos servidores

Município aciona a Justiça após ocupação da sede da fundação e alerta para risco no processamento da folha de pagamento dos servidores

19.02.26 22h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda