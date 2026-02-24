Capa Jornal Amazônia
Tarcísio diz que não existe 'direito de partido' para indicação de vice na chapa à reeleição

Na quarta-feira, Tarcísio deve ser encontrar com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência

Estadão Conteúdo
fonte

O governador de SP evitou fazer críticas aos demais postulantes ao posto de candidato ao Planalto (Foto: Instagram @tarcisiogdf)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou nesta terça-feira, 24, que "não existe esse negócio de direito do partido" na escolha do vice da sua chapa à reeleição.

"Não, não tem isso. Não existe isso. Não existe esse negócio de direito do partido", afirmou o governador a jornalistas durante evento em Itaquaquecetuba (SP) para a entrega de escrituras de imóveis a detentores de residências na cidade.

No dia anterior, presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, afirmou que acredita ser um "direito" da legenda reivindicar a vaga na chapa de Tarcísio. O dirigente partidário também afirmou que acredita que o deputado estadual de São Paulo André do Prado (PL) seria um "ótimo nome" para a função.

"Eu acho que é um direito nosso. Na outra eleição eu cedi para o (Gilberto) Kassab, agora é a nossa vez, e nós temos a maior bancada. Mas isso depende dele (Tarcísio)", disse Valdemar, em referência ao presidente nacional do PSD. O atual vice-governador de São Paulo é Felício Ramuth (PSD).

Na quarta-feira, 25, Tarcísio deve ser encontrar com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência. Segundo o governador, a reunião terá o objetivo de discutir um projeto para o País, com diretrizes e políticas públicas que "a esquerda deixou de oferecer".

Na tarde deste sábado, 21, em conversa com jornalistas, Tarcísio disse estar certo de que a reunião será muito positiva. Questionado sobre o que pensa das avaliações de alguns partidos de direita de que seria melhor uma chapa única encabeçada por Flávio para enfrentar e derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no pleito presidencial, o governador evitou fazer críticas aos demais postulantes ao posto e se limitou a dizer que dará todo apoio ao candidato filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). "Daremos todo o apoio ao Flávio", disse Tarcísio.

ELEIÇÕES 2026/GOVERNO/SP/TARCÍSIO/VICE/INDICAÇÃO
