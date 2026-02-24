Gracyanne Barbosa se filia ao Republicanos e mira eleição para deputada federal

A fisiculturista e influenciadora Gracyanne Barbosa se filiou ao Republicanos na tarde desta terça-feira (24), em um ato realizado na Câmara dos Deputados, em Brasília. A empresária pretende disputar uma vaga de deputada federal pelo Rio de Janeiro nas eleições de 2026.

Sem experiência política anterior, Gracyanne nunca havia sido filiada a nenhum partido. A assinatura da ficha de filiação marca a entrada formal da influenciadora na política institucional. As informações foram divulgadas pelo Metrópoles e confirmadas pelo Poder360.

Após o ato, a modelo afirmou que pretende atuar principalmente em temas ligados ao esporte e à disciplina, áreas que, segundo ela, fazem parte de sua trajetória pessoal e profissional.

“Acho que são pautas que estão na minha vida, se fazem presentes em toda a minha trajetória e [quero] principalmente devolver um pouquinho de tudo que eu recebi durante toda a minha caminhada. Chegou a hora de retribuir”, disse a influenciadora a jornalistas.

Apesar da expectativa de candidatura, Gracyanne evitou confirmar oficialmente a disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados.

“Hoje eu me filiei, foi meu primeiro passo. […] Em breve a gente vai conversar mais sobre meu posicionamento”, afirmou.

Carreira

Aos 42 anos, Gracyanne Barbosa é influenciadora fitness, fisiculturista e empresária. Ela ganhou projeção nacional no início dos anos 2000 como dançarina do grupo Tchakabum. Também foi rainha de bateria de escolas de samba no Rio de Janeiro e em São Paulo e participou, em 2025, do reality show Big Brother Brasil, exibido pela TV Globo.

Estratégia política

A filiação faz parte de uma estratégia do Republicanos de atrair nomes do meio artístico e personalidades com forte presença nas redes sociais. A aposta do partido é que figuras com grande visibilidade pública possam ampliar a votação da legenda nas eleições de 2026.