PF colocou tornozeleira em vigilante de agência da Receita suspeito de vazamentos

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal executou uma medida cautelar de uso de tornozeleira eletrônica e cumpriu busca e apreensão contra um vigilante de uma agência da Receita Federal no Rio de Janeiro suspeito de envolvimento no vazamento de informações sigilosas de ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A ação foi cumprida no último dia 19 por ordem do ministro Alexandre de Moraes, como um desdobramento da operação que mirou um auditor fiscal de carreira e outros três servidores cedidos de outros órgãos para a Receita Federal.

Essa operação foi mantida sob sigilo, sem nenhum tipo de divulgação pública, ao contrário da primeira ação determinada por Moraes. A ação foi revelada pela CNN Brasil e confirmada ao Estadão por fontes que acompanham o caso.

De acordo com funcionários da Receita, há uma suspeita de que esse vigilante tenha ligações com o servidor do Serpro Luiz Antônio Martins Nunes, que atuava na Receita no Rio de Janeiro e foi um dos alvos da ação para apurar vazamentos.

