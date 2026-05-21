Flávio Bolsonaro adia vinda a Belém após agenda nos EUA, afirma PL Pará

O senador Flávio Bolsonaro remarcou para o início de junho a agenda política que cumpriria em Belém no próximo dia 25 de maio ao lado de lideranças do Partido Liberal (PL) no Pará. A mudança foi confirmada pelo deputado federal Éder Mauro e pelo deputado estadual Rogério Barra, que atribuíram o adiamento a um compromisso internacional do parlamentar nos Estados Unidos.

Segundo os aliados paraenses, Flávio Bolsonaro foi convocado para participar de reuniões de alto nível no cenário político norte-americano no início da próxima semana. Entre os compromissos previstos estaria um encontro com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

A visita do senador ao Pará vinha sendo articulada como um dos principais atos políticos da direita paraense neste primeiro semestre. O evento em Belém deve reunir lideranças, pré-candidatos e apoiadores do PL de diferentes regiões do estado, além de reforçar as articulações políticas do grupo para as eleições de 2026.

A mobilização também será marcada pelo apoio à pré-candidatura de Éder Mauro ao Senado Federal. Já Rogério Barra é apontado como pré-candidato a deputado federal pelo partido.

De acordo com Éder Mauro, uma nova data para a agenda será divulgada nos próximos dias para garantir maior participação de apoiadores na capital paraense. “O senador Flávio Bolsonaro pediu a remarcação em razão de um compromisso muito importante nos Estados Unidos. Em breve estaremos juntos em Belém para um grande encontro com os patriotas do Pará”, afirmou o deputado federal.

Rogério Barra também comentou a mudança na programação e destacou a relevância da agenda internacional do senador. “Houve uma convocação para um compromisso importante nos Estados Unidos, possivelmente com reunião com o presidente Donald Trump. Em breve teremos uma nova data para reunir os patriotas do Pará e fortalecer os pré-candidatos do Partido Liberal”, declarou.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro também é apontado como um dos possíveis nomes do PL para a disputa presidencial de 2026. Levantamento Genial/Quaest divulgado no início de maio mostrou o senador à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um cenário de segundo turno no estado de São Paulo, enquanto Lula mantém vantagem em estados do Nordeste e no Pará.