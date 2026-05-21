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Política

Democracia Cristã vai iniciar processo interno para expulsar Aldo Rebelo

A sigla aponta ainda intransigência de Aldo Rebelo e disse ter observado afronta aos valores e princípios.

Estadão Conteúdo

A direção nacional do partido Democracia Cristã (DC) autorizou a abertura imediata de procedimento disciplinar pela expulsão sumária do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo, que era o pré-candidato da legenda à Presidência da República.

O partido adotou posição de repúdio aos "ataques" de Rebelo à direção da legenda e afirma que houve "diversas tentativas de resolução harmoniosa". A sigla aponta ainda intransigência de Aldo Rebelo e disse ter observado afronta aos valores e princípios.

Segundo fontes ao Estadão/Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a direção nacional do partido deve se reunir nesta sexta-feira, 22, em São Paulo, para dar o primeiro passo para o procedimento. A medida deve resultar na comunicação da desfiliação de Rebelo à Justiça Eleitoral.

Como mostrou a Coluna do Estadão, mesmo após o presidente do partido, João Caldas, ter anunciado que a sigla pretende lançar o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa à Presidência, Aldo Rebelo disse que mantinha sua pré-candidatura e afirmou que o nome de Barbosa seria "clandestino".

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Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/ALDO REBELO/DC/PROCESSO/EXPULSÃO/CANDIDATO
Política
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