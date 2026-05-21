Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Câmara encaminha ao Senado, após aprovação, projeto sobre sigilo de informações de gastos

Estadão Conteúdo

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quinta-feira, 20, um projeto de lei que veda o registro de sigilo sobre informações relativas a gastos da administração pública e considera ato de improbidade administrativa a imposição de sigilo sobre informações relacionadas a despesas públicas em desacordo com as hipóteses e procedimentos previstos em lei. Agora a Casa encaminhará a proposta ao Senado.

De autoria dos deputados Gustavo Gayer (PL-GO) e Marcel van Hattem (Novo-RS), o projeto de lei teve a relatoria do líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ).

A proposta altera a Lei de Acesso à Informação para assegurar o direito de obter "informação pertinente à despesa de custeio ou de representação, inclusive diária, alimentação, hospedagem, passagem, aquisição de bem, à despesa de locomoção e à despesa paga via suprimento de fundos".

O texto também impossibilita a classificação dessas informações como risco à segurança de instituições e altas autoridades. Além disso, não se aplica a esses dados a restrição de informações pessoais relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem.

O projeto permite ainda que o Congresso Nacional reveja a classificação de informações e as decisões proferidas pela Comissão Mista de Reavaliação de Informações no âmbito da administração pública e federal, mediante decreto legislativo aprovado em ambas as Casas.

O texto também inclui na Lei de Improbidade Administrativa, como ato vedado, "impor sigilo à informação para obter proveito pessoal ou de terceiro, ou para fins de ocultação de ato ilegal cometido por si ou por outrem".

O relator disse que buscou "fortalecer o princípio republicano da transparência, ampliar a capacidade de fiscalização da sociedade e das instituições de controle e assegurar que o regime de acesso à informação continue a cumprir seu papel fundamental na promoção da integridade administrativa, da responsabilidade na gestão dos recursos públicos e da confiança da sociedade nas instituições do Estado".

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CÂMARA/APROVAÇÃO/PL/SIGILO/DESPESAS PÚBLICAS
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Vorcaro mandou apagar reportagem sobre filme de Bolsonaro do Portal Leo Dias: 'Muito ruim'

21.05.26 18h17

Pela primeira vez, Brasil tem mais de 1 milhão de eleitores cadastrados no exterior

21.05.26 17h28

INVESTIGAÇÃO

PF detecta repasse de R$ 14 milhões de fundo ligado à Refit para empresa da família de Ciro Nogueira

Transação da Refit, alvo de investigação por sonegação, para empresa ligada ao senador foi informada ao STF. Nogueira nega irregularidades.

21.05.26 17h11

Câmara encaminha ao Senado, após aprovação, projeto sobre sigilo de informações de gastos

21.05.26 16h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

durante evento

Michelle Bolsonaro chama Moraes de 'irmão em Cristo' e cita possível conversão do ministro

Em seguida, a ex-primeira-dama publicou um mensagem sobre perdão nas redes sociais

20.05.26 12h03

JUSTIÇA

OAB do Pará suspende advogadas que usaram 'código invisível' para enganar IA

Decisão cautelar afasta profissionais por 30 dias após tentativa de manipular sistema do TRT-8 em Parauapebas

15.05.26 12h49

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda