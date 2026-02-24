Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio sobre Eduardo no Itamaraty: Não estou pensando em ministro ainda; ele é uma referência

Flávio relatou que já conversou com o irmão sobre os impactos de uma eventual candidatura majoritária ou função no Executivo

Estadão Conteúdo
fonte

Jair Bolsonaro e os filhos: Flávio, Eduardo e Carlos. Arquivo (Rafael Carvalho / Equipe de Transição)

O senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL-RJ), afirmou que não discute, neste momento, a formação de um eventual ministério, ao comentar a possibilidade de o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro assumir o Itamaraty em um futuro governo. "Não estou pensando em ministro ainda, é uma das referências que tenho", disse. Eduardo vive nos Estados Unidos atualmente.

Flávio relatou que já conversou com o irmão sobre os impactos de uma eventual candidatura majoritária ou função no Executivo. Segundo ele, questionou Eduardo sobre como justificaria ausências no mandato parlamentar caso fosse eleito para outro cargo. Ainda assim, ressaltou que o deputado "terá peso gigante" na eleição em São Paulo e lembrou que ele está elegível. "É óbvio que ele quer", afirmou, ao reconhecer que Eduardo poderia disputar um cargo em 2026.

O senador também reafirmou a intenção de anunciar, antes da eleição, o nome que comandaria a área econômica em um eventual governo, como forma de sinalizar compromisso com sua agenda.

Sobre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, Flávio disse que ela estará "sempre alinhada" com o que o ex-presidente Jair Bolsonaro decidir. Na última segunda-feira, 24, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, disse que a cisão na família aconteceu porque Michelle não foi consultada sobre a escolha de Flávio como candidato previamente.

Ao comentar a reunião prevista com deputados do PL, o senador negou que se trate de um "puxão de orelha" e afirmou que a conversa será voltada à organização das estratégias nos Estados.

Flávio avaliou ainda que, nas articulações regionais, o partido adotará critérios distintos. Em alguns Estados, segundo ele, deve prevalecer uma linha mais ideológica; em outros, a lógica partidária e pragmática deverá orientar as alianças.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/FLÁVIO BOLSONADO/EDUARDO/ITAMARATY
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

futuro

Flávio sobre Eduardo no Itamaraty: Não estou pensando em ministro ainda; ele é uma referência

Flávio relatou que já conversou com o irmão sobre os impactos de uma eventual candidatura majoritária ou função no Executivo

24.02.26 18h29

eleições 2026

Presidente do Republicanos diz que pode apoiar nome da oposição a Lula ou ficar neutro

O Republicanos tem um ministério no governo Lula. Silvio Costa Filho, filiado ao partido, comanda a pasta de Portos e Aeroportos desde setembro de 2023

24.02.26 16h58

depoimento

Mendonça garantiu estrutura da PF para transportar Vorcaro a Brasília, diz Eduardo Braga

O depoimento está previsto para a próxima terça-feira, 3.

24.02.26 16h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura de Belém afirma que ocupação da Funpapa deve atrasar salários dos servidores

Município aciona a Justiça após ocupação da sede da fundação e alerta para risco no processamento da folha de pagamento dos servidores

19.02.26 22h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda