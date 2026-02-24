Presidente do Republicanos diz que pode apoiar nome da oposição a Lula ou ficar neutro

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), afirmou nesta segunda-feira, 23, que vê com "dificuldade" um apoio do partido à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outubro. Segundo ele, o partido deve seguir a oposição ao petista ou a neutralidade nas eleições de 2026.

"É por aí. Por um ou para o outro. Temos tempo ainda, a gente vai ter que discutir isso depois da janela fechada. Até porque as convenções acontecerão no final julho ou começo de agosto. Tem muito tempo pra gente fazer esse debate", disse em entrevista ao SBT News.

O Republicanos tem um ministério no governo Lula. Silvio Costa Filho, filiado ao partido, comanda a pasta de Portos e Aeroportos desde setembro de 2023.

O presidente do partido afirma ter boa relação com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e também com os governadores Ratinho Jr. (PR), Eduardo Leite (RS) e Ronaldo Caiado (GO), pré-candidatos pelo PSD.

"Eu fui procurado pelo Flávio Bolsonaro apenas uma vez, ainda no ano passado, no dia que ele convidou colegas presidentes de outros partidos para um jantar. Precisamente na segunda-feira após o anúncio de que ele seria o candidato desse campo escolhido pelo pai dele. Não tivemos mais nenhum diálogo de lá para cá, mas se eventualmente ele me convidar para dialogar, eu o farei. Como também tenho um bom diálogo com o governador Ratinho, o governador Caiado, o governador Eduardo Leite", disse Pereira.

O presidente da sigla pretende bater o martelo sobre o apoio do Republicanos no dia 4 de abril, ao final da janela partidária, após reunião da executiva nacional.

O Republicanos possui hoje uma bancada de 44 deputados e cinco senadores, além de ser a sigla do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Apesar de considerar "remota" a possibilidade de uma candidatura do governador à Presidência, Pereira disse na entrevista que o partido "não pode dar como 100% descartado" esse cenário.