Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Presidente do Republicanos diz que pode apoiar nome da oposição a Lula ou ficar neutro

O Republicanos tem um ministério no governo Lula. Silvio Costa Filho, filiado ao partido, comanda a pasta de Portos e Aeroportos desde setembro de 2023

Estadão Conteúdo
fonte

Marcos Pereira (Republicanos-SP), na Câmara dos Deputados (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O presidente do Republicanos, deputado Marcos Pereira (SP), afirmou nesta segunda-feira, 23, que vê com "dificuldade" um apoio do partido à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em outubro. Segundo ele, o partido deve seguir a oposição ao petista ou a neutralidade nas eleições de 2026.

"É por aí. Por um ou para o outro. Temos tempo ainda, a gente vai ter que discutir isso depois da janela fechada. Até porque as convenções acontecerão no final julho ou começo de agosto. Tem muito tempo pra gente fazer esse debate", disse em entrevista ao SBT News.

O Republicanos tem um ministério no governo Lula. Silvio Costa Filho, filiado ao partido, comanda a pasta de Portos e Aeroportos desde setembro de 2023.

O presidente do partido afirma ter boa relação com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), e também com os governadores Ratinho Jr. (PR), Eduardo Leite (RS) e Ronaldo Caiado (GO), pré-candidatos pelo PSD.

"Eu fui procurado pelo Flávio Bolsonaro apenas uma vez, ainda no ano passado, no dia que ele convidou colegas presidentes de outros partidos para um jantar. Precisamente na segunda-feira após o anúncio de que ele seria o candidato desse campo escolhido pelo pai dele. Não tivemos mais nenhum diálogo de lá para cá, mas se eventualmente ele me convidar para dialogar, eu o farei. Como também tenho um bom diálogo com o governador Ratinho, o governador Caiado, o governador Eduardo Leite", disse Pereira.

O presidente da sigla pretende bater o martelo sobre o apoio do Republicanos no dia 4 de abril, ao final da janela partidária, após reunião da executiva nacional.

O Republicanos possui hoje uma bancada de 44 deputados e cinco senadores, além de ser a sigla do atual governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Apesar de considerar "remota" a possibilidade de uma candidatura do governador à Presidência, Pereira disse na entrevista que o partido "não pode dar como 100% descartado" esse cenário.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/REPUBLICANOS/MARCOS PEREIRA/APOIO
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

decisão

Justiça atende MPPA e obriga prefeitura de Abaetetuba a realizar concurso público

Decisão estabelece cronograma para publicação de edital em até 150 dias e multa em caso de descumprimento

24.02.26 18h30

futuro

Flávio sobre Eduardo no Itamaraty: Não estou pensando em ministro ainda; ele é uma referência

Flávio relatou que já conversou com o irmão sobre os impactos de uma eventual candidatura majoritária ou função no Executivo

24.02.26 18h29

eleições 2026

Presidente do Republicanos diz que pode apoiar nome da oposição a Lula ou ficar neutro

O Republicanos tem um ministério no governo Lula. Silvio Costa Filho, filiado ao partido, comanda a pasta de Portos e Aeroportos desde setembro de 2023

24.02.26 16h58

depoimento

Mendonça garantiu estrutura da PF para transportar Vorcaro a Brasília, diz Eduardo Braga

O depoimento está previsto para a próxima terça-feira, 3.

24.02.26 16h48

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Economia

Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

Hana Ghassan divulgou em suas redes sociais a seleção para professores e cargos administrativos com cotas raciais

04.02.26 21h44

'a arte não é para os covardes'

Janja reage a rebaixamento da Acadêmicos de Niterói, que levou enredo sobre Lula à Sapucaí

A Acadêmicos de Niterói terminou o carnaval de 2026 na última colocação do Grupo Especial

19.02.26 13h58

JUSTIÇA ELEITORAL

Ministro André Mendonça anula julgamento do TRE-PA e mantém indefinição sobre cassação de Beto Faro

TSE anula decisão do TRE-PA sobre cassação de Beto Faro por voto duplo

19.02.26 20h47

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Prefeitura de Belém afirma que ocupação da Funpapa deve atrasar salários dos servidores

Município aciona a Justiça após ocupação da sede da fundação e alerta para risco no processamento da folha de pagamento dos servidores

19.02.26 22h36

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda