Câmara Municipal de Belém retoma atividades com foco no pós-COP e fiscalização em ano eleitoral

A Câmara Municipal de Belém retoma as atividades legislativas nesta quarta-feira (25/02) com uma pauta que inclui a sustentabilidade financeira da capital no período pós-COP 30 (30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) e o fortalecimento da fiscalização dos serviços públicos em ano eleitoral. O presidente da Casa, Jonh Wayne (MDB), afirma que o foco será manter os avanços recentes da cidade, especialmente nas áreas de saúde, saneamento e mobilidade urbana.

Sustentabilidade da infraestrutura no pós-COP

Com a realização da COP e os investimentos estruturais feitos na cidade, Belém passou a contar com novos equipamentos e melhorias urbanas que exigem manutenção contínua. Para o presidente da Câmara, a responsabilidade deve ser compartilhada entre os entes públicos.

Segundo Jonh Wayne, a estratégia será pautada pela cooperação institucional.

“Em parceria com o Governo do Estado e a Prefeitura de Belém, iremos trabalhar para que a estrutura da cidade seja mantida e melhore cada vez mais. Essa união de poderes tem sido muito importante para os avanços que nossa Belém vem passando”, declarou.

A articulação entre Legislativo, Executivo municipal e governo estadual deve, segundo ele, assegurar que os investimentos feitos nos últimos anos tenham continuidade e não comprometam as contas públicas.

Fiscalização e ano eleitoral

Com a proximidade das eleições estaduais e presidenciais, a expectativa é de maior movimentação política no plenário. Ainda assim, o presidente garante que a fiscalização dos serviços essenciais continuará sendo prioridade.

“Vamos dar continuidade no que já está sendo feito. Sempre vislumbrando melhorias para a população: apresentação de projetos que somados à nossa observação em relação aos serviços públicos”, afirmou.

A intenção, de acordo com o parlamentar, é manter o ritmo de trabalho legislativo sem que o calendário eleitoral interfira na análise técnica das propostas e na cobrança por melhorias nos serviços oferecidos à população.

Projetos prioritários antes do recesso

Questionado sobre quais matérias precisam avançar antes do recesso parlamentar de julho, Jonh Wayne destacou propostas com impacto direto na vida da população.

“Projetos que visem benefícios imediatos para nossa capital, sem dúvida. Na questão da saúde, saneamento e mobilidade são áreas que requerem uma atenção maior”, disse.

Ao tratar da mobilidade urbana, o presidente ressaltou os investimentos recentes realizados pela gestão do prefeito Igor Normando, em parceria com o Governo do Estado.

“Belém teve uma grande renovação de frota de ônibus, com veículos climatizados que reduzem a emissão de CO2 e com o valor da passagem mais barata do país, com ônibus gratuitos aos domingos e feriados. Vamos dar seguimento neste belo trabalho”, completou.

Com a retomada dos trabalhos, a expectativa é que a Câmara intensifique o debate sobre políticas públicas estratégicas para consolidar os ganhos obtidos no último ano e preparar a capital para os desafios futuros.